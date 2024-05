Nesta quarta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou um novo circuito na capital fluminense: o "Autódromo Parque Guaratiba", na zona oeste carioca, região da cidade onde ficava a pista de Jacarepaguá.

"Automobilismo de volta ao Rio! Nossa cidade vai ganhar um novo autódromo, com conceito inovador que beneficiará amantes do esporte, população local, a economia e ainda será aliado da preservação ambiental", postou, parabenizando também Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio.

O aspecto do meio ambiente ressaltado por Paes ganha importância após o projeto anterior de um autódromo no Rio de Janeiro, em Deodoro, 'ficar pelo caminho' por causa da não obtenção de licenças ambientais.

Os detalhes quanto à preservação do meio ambiente na nova empreitada foram detalhados no Projeto de Lei Complementar (PLC) 162/2024, apresentado nesta quarta-feira em audiência pública na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. A iniciativa terá compensações ambientais de mais de 2 milhões de m².

MotoGP mais perto do Brasil? PÓDIO CAST debate projeto de circuito no RJ:

Watch: Assista ao trecho a partir de 31min31s

A área total é de 2.210.025 m², com a localidade da construção do circuito delimitada entre a Avenida Dom João VI, a Estrada da Capoeira Grande, a Estrada da Matriz e a Rua 74 do PAL 18.529. O engenheiro responsável deu mais detalhes.

"É uma proposta, um compromisso de muito tempo. Jacarepaguá sediou inclusive Fórmula 1 e foi demolido para a implantação do Parque Olímpico. A proposta é exatamente reconstituir o desenho de Jacarepaguá, para trazer de voltas as curvas e o trajeto de campeões", disse Sérgio Dias. O esboço tem traçado de 5,020 km de extensão, kartódromo e pista de motocross, conforme o Motorsport.com mostra na foto acima.

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!