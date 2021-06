Gabriel Casagrande foi o grande vencedor da primeira corrida da etapa deste sábado no Velocitta da Stock Car, após grande pega no final com Ricardo Zonta, que havia sido o pole position.

A dobradinha paranaense teve a companhia de Thiago Camilo no pódio, com Rubens Barrichello e Cesar Ramos no top-5.

A Corrida

Ricardo Zonta, o pole, manteve a ponta, mas recebia a pressão de Gabriel Casagrande. Na confusão da primeira volta, a dupla da Pole Motorsport, Átila Abreu e Galid Osman, acabaram abandonando, após receberem toques e tentavam preparar seus carros para a segunda corrida.

Faltando 24 minutos, Christian Hahn tocou em Felipe Massa e rodou o ex-piloto da F1, que acabou voltando na última posição. Hahn foi punido com um drive through mais tarde.

Casagrande assumia a liderança quando restavam 22 minutos e começou a abrir vantagem aos poucos. Allam Khodair, Daniel Serra e Thiago Camilo completavam o top-5 neste momento.

Casagrande foi para os pits logo na abertura da janela de paradas, trocando um pneu e colocando um pouco de combustível. Zonta fez o mesmo na volta seguinte, mas sem abastecer.

Ambos saíram juntos, com Zonta à frente, na espera do término do ciclo de paradas. Mas restando 13 minutos para o final, Casagrande voltou a superar Zonta, no que valia, na prática, a liderança da prova.

Ele conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro após grande pressão, com Zonta tendo que se confirmar com o segundo posto.

Khodair estava na terceira posição, mas foi penalizado por causa de um incidente nos boxes com Marcos Gomes. A princípio, seria um drive through, mas depois houve uma mudança para 20 segundos acrescidos ao tempo da prova.

Camilo herdou a posição final do pódio. Rubens Barrichello e Cesar Ramos completaram o top-5.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe 1 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 3 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 5 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 7 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 8 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport 10 85 Guilherme Salas KTF Sports 11 18 Allam Khodair Blau Motorsport 12 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports 13 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 14 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 15 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 16 117 Matias Rossi Full Time Sports 17 12 Lucas Foresti KTF Sports 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 19 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 20 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 21 11 Gaetano di Mauro KTF Racing 22 48 Tony Kanaan Full Time Bassani 23 43 Pedro Cardoso KTF Racing 24 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport 25 88 Beto Monteiro Crown Racing 26 16 Christian Hahn Blau Motorsport II 27 0 Cacá Bueno Crown Racing 28 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports 29 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 30 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 31 28 Galid Osman Shell V-Power 32 51 Átila Abreu Shell V-Power

