Stock: Ricardo Zonta supera rivais e larga da ponta no Veloccita

Após mais de um mês, a Stock Car Pro Series voltou aos trabalhos em Mogi Guaçu, no autódromo Velocitta, para o treino classificatório da corrida de abertura de sábado (19). Ricardo Zonta foi o mais rápido no Q3 e conquistou a sua primeira pole position da temporada.

Daniel Serra e Gabriel Casagrande completaram o trio dos melhores da sessão. O campeão da última temporada, Ricardo Maurício, não passou para a sessão final que disputou a ponta do grid de largada.

O primeiro grupo do Q1 foi liderado por Guilherme Salas, seguido de Thiago Camilo e Diego Nunes. César Ramos e Rafael Suzuki completaram o top 5, com um bom desempenho da equipe Ipiranga, de Thiago e César.

O grupo 2 foi a pista logo depois e, após aquecerem os pneus, começaram a marcar seus tempos. Pedro Cardoso foi o melhor entre eles e, dentre os eliminados estavam Cacá Bueno, Átila Abreu e Felipe Massa.

Eliminados no Q1

Pos. Piloto Equipe Carro 16 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Cruze 17 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 18 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 19 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 20 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 21 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 22 Galid Osman Shell V-Power Cruze 23 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 24 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 25 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 26 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 27 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 28 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 29 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 30 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 31 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 32 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze

Logo após, foi a vez dos classificados disputarem o Q2 pelo top 6 que se classifica à disputa pela pole e Gabriel Casagrande anotou o melhor tempo. O atual campeão Ricardo Maurício foi um dos que não passaram.

Eliminados no Q2

Pos. Piloto Equipe Carro 7 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 8 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 9 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 10 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 11 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 12 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 13 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 14 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 15 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze

No Q3, Ricardo Zonta anotou a melhor volta antes dos rivais, mas não foi superado. Daniel Serra foi o que chegou mais perto, mas teve que se contentar com a segunda colocação.

Classificação do Q3

Pos. Piloto Equipe Carro 1 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 2 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 3 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 4 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 5 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 6 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze

A primeira corrida será às 13h10 e a segunda está prevista para 13h48, de acordo com o site oficial da categoria.

F1 2021: Briga de Mercedes e Red Bull segue FERRENHA na França; veja análise dos TLs | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: O que esperar do GP da França com RICO PENTEADO

Your browser does not support the audio element.