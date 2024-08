Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande chega embalado para a etapa inédita de Belo Horizonte (MG), principalmente pela sua vitória na última corrida em Goiânia (GO). O piloto paranaense conquistou a pole position na prova passada e protagonizou uma grande disputa com Felipe Massa até conseguir recuperar a liderança e triunfar.

O próximo desafio promete ser um dos mais importantes da temporada e o bicampeão da Stock Car destaca esse período especial.

“Estamos vindo de uma vitória muito importante em Goiânia, nosso melhor momento no ano até aqui. Nosso carro não está sendo um carro que a gente precisa levar até o limite em determinadas situações e acho que a gente acaba guardando um pouco desse risco e lá em BH isso vai ser muito importante”, diz Casagrande.

Último piloto da Stock Car a vencer uma corrida em Minas Gerais, na pista de Curvelo em 2017, justamente sua primeira vitória na categoria, Casagrande afirma que a margem de erro para circuitos de rua é zero e ele também comenta sobre as diferenças em um autódromo permanente e um traçado urbano.

“Belo Horizonte tem um circuito de rua inédito para todos os pilotos, é um tipo de terreno e traçado diferente, o asfalto de rua é, com certeza, um pouco mais liso do que o de um autódromo que já tem uma certa borracha".

"Na rua é mais perigoso, pois temos muros para os dois lados, então a margem de erro é zero, mas estamos confiantes que vamos fazer um excelente trabalho lá”, diz Casagrande, que é o sétimo colocado no campeonato com 419 pontos conquistados.

As atividades de pista da Stock Car em Belo Horizonte começam nesta quinta-feira com o shakedown. A sexta-feira contará com dois treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a corrida Sprint, às 15h. A corrida principal será no domingo, a partir das 13h. O fim de semana tem transmissão completa ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!