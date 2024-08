A Stock Car volta a correr em um circuito de rua após um hiato de nove anos neste final de semana, quando visitará pela primeira vez em sua história a cidade de Belo Horizonte (MG), para a sétima etapa da temporada 2024. Maior vencedor da história da categoria neste tipo de traçado, Cacá Bueno parte para as corridas na região do estádio do Mineirão em busca de um bom resultado na estreia na capital mineira.

Em 13 corridas já disputadas em circuitos urbanos, o piloto da KTF Sports venceu três vezes: duas em Salvador (BA) e uma em Ribeirão Preto (SP), na última corrida realizada neste tipo de traçado. Cacá está animado para correr em um novo circuito e em uma praça inédita no campeonato, e destaca que os treinos serão fundamentais para o final de semana, já que se trata de uma pista inédita para todos.

“É sempre muito bacana correr em uma nova praça, e Belo Horizonte é uma grande capital, então é importante para todos da Stock Car uma etapa lá. Se a gente não levar em conta a corrida do Galeão, que era no aeroporto, não corro em circuitos de rua desde o Jaguar eTrophy, e essa será uma pista nova para todos".

"Uma rápida adaptação será vital para conseguir um bom resultado neste final de semana. É preciso aproveitar cada segundo dos treinos”, disse Cacá Bueno.

Diferente do que ocorre normalmente, a programação da Stock Car em Belo Horizonte será aberta já na quinta-feira, quando os pilotos farão o shakedown. A sexta-feira contará com dois treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a corrida Sprint, às 15h. A corrida principal ocorre no domingo, a partir das 13h, com transmissão de a Motorsport.tv Brasil.

