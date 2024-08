A Stock Car Pro Series se prepara para estrear um destino inédito em sua história de 45 anos. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte será o palco da sétima etapa de uma temporada impressionante e que vem tendo como grandes marcas o equilíbrio e a imprevisibilidade.

Na abertura da segunda metade do campeonato, o BH Stock Festival vai acelerar em circuito de rua construído no entorno do lendário estádio Mineirão em momento muito especial para a principal categoria do esporte a motor nacional.

Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) tornou-se, em Goiânia, o décimo vencedor diferente na temporada 2024. Em 12 corridas disputadas, somente dois pilotos triunfaram mais de uma vez: os jovens e talentosos Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports) e Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time).

Felipe Massa (TMG Racing) e Felipe Baptista (Crown Racing) também estão entre os principais destaques do campeonato. Terceiro e quarto na tabela de pontos, respectivamente, os xarás são os recordistas de pódios conquistados na temporada até aqui, com quatro idas ao top 3 cada um. Em poles, somente um piloto conquistou a posição de honra do grid mais uma vez até agora: o tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC).

Mas o líder do campeonato até aqui é outro grande nome de 2024: Julio Campos (Pole Motorsport) vem se notabilizando pela eficiência e regularidade. O paranaense marcou uma vitória, uma pole, três pódios e ficou fora dos 12 primeiros colocados apenas uma vez.

Com 499 pontos marcados, Julio tem como concorrente mais próximo na tabela o amigo, conterrâneo e ex-piloto de F1, Ricardo Zonta (RCM Motorsport), que tem apenas cinco tentos a menos.

Julio é o único piloto a fechar mais de uma etapa como líder do campeonato. Além de Campos, já lideraram a tabela Gabriel Casagrande, Ricardo Zonta, Rafael Suzuki (TMG Racing) e Felipe Baptista.

A seguir, confira os principais números já registrados na temporada 2024 e a classificação dos campeonatos por pilotos e equipes após seis etapas disputadas:

Vitórias

Gaetano Di Mauro e Dudu Barrichello: 2

Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa, Cesar Ramos, Julio Campos, Daniel Serra, Bruno Baptista, Gabriel Casagrande: 1

Pódios

Felipe Massa e Felipe Baptista: 4

Dudu Barrichello, Rafael Suzuki, Julio Campos, Thiago Camilo, Ricardo Zonta: 3

Gaetano Di Mauro, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício, Enzo Elias: 2

Cesar Ramos, Bruno Baptista, Felipe Fraga: 1

Poles

Daniel Serra: 2

Felipe Baptista, Marcos Gomes, Julio Campos, Gabriel Casagrande: 1

Maior pontuador em corridas sprint: Ricardo Zonta, 233 pontos

Maior pontuador em corridas principais: Gabriel Casagrande, 320 pontos

Pilotos que ocuparam a liderança na temporada

1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

6ª etapa - Goiânia – Julio Campos (Pole Motorsport)

Vivo Man of the Race

(Maiores pontuadores por etapa)

1ª etapa - Goiânia: Gabriel Casagrande, 111 pontos (81,02% da pontuação total)

2ª etapa - Velocitta: Daniel Serra, 114 pontos (83,21% do total)

3ª etapa - Interlagos: Felipe Baptista, 99 pontos (72,26%)

4ª etapa - Cascavel: Ricardo Maurício, 110 pontos (80,29%)

5ª etapa - Velocitta: Gaetano Di Mauro, 110 pontos (80,29%)

6ª etapa - Goiânia: Felipe Massa, 108 pontos (78,83%)

Voltas mais rápidas

Daniel Serra: 3

Dudu Barrichello: 2

Felipe Baptista, Felipe Massa, Julio Campos, Rafael Suzuki, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Thiago Camilo: 1

Maiores escaladas por etapa

1ª etapa - Goiânia: Rubens Barrichello, 16 posições

2ª etapa - Velocitta: Guilherme Salas, 12 posições

3ª etapa - Interlagos: Ricardo Maurício, 15 posições

4ª etapa - Cascavel: Felipe Massa e Julio Campos, 16 posições

5ª etapa - Velocitta: Gianluca Petecof e Zezinho Muggiati, 11 posições

6ª etapa - Goiânia: Bruno Baptista, 18 posições

Presenças no Q3 (fase decisiva da sessão classificatória)

Daniel Serra, Felipe Baptista e Gabriel Casagrande: 4

Bruno Baptista, Cesar Ramos, Felipe Massa e Ricardo Zonta: 3

Enzo Elias, Gaetano Di Mauro, Guilherme Salas, Julio Campos, Lucas Foresti, Rafael Suzuki, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Thiago Camilo: 2

Arthur Leist, Átila Abreu, Felipe Fraga, Marcos Gomes, Zezinho Muggiati: 1

O placar das montadoras

Vitórias

Chevrolet: 7

Toyota: 5

Poles

Chevrolet: 5

Toyota: 1

Voltas mais rápidas

Chevrolet: 7

Toyota: 5

Classificação do campeonato após seis etapas*

1º - Julio Campos, 499 pontos

2º - Ricardo Zonta, 494

3º - Felipe Massa, 484

4º - Felipe Baptista, 465

5º - Dudu Barrichello, 446

6º - Bruno Baptista, 446

7º - Gabriel Casagrande, 419

8º - Rafael Suzuki, 412

9º - Enzo Elias, 409

10º - Daniel Serra, 352

11º - Guilherme Salas, 350

12º - Rubens Barrichello, 349

13º - Ricardo Maurício, 339

14º - Gaetano Di Mauro, 315

15º - Felipe Fraga, 315

16º - Cesar Ramos, 305

17º - Átila Abreu, 302

18º - Thiago Camilo, 301

19º - Lucas Foresti, 293

20º - Nelson Piquet Jr., 259

21º - Arthur Leist, 206

22º - Gianluca Petecof, 180

23º - Zezinho Muggiati, 169

24º - Allam Khodair, 162

25º - Cacá Bueno, 141

26º - Vitor Baptista, 129

27º - Lucas Kohl, 113

28º - Marcos Gomes, 94

29º - Gabriel Robe, 93

30º - Luan Lopes, 16

31º - Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Campeonato por equipes após seis etapas

1º - RCM Motorsport, 940 pontos

2º - TMG Racing, 877

3º - Crown Racing, 874

4º - Pole Motorsport, 801

5º - Mobil Ale Full Time, 795

6º - A.Mattheis Vogel, 712

7º - Eurofarma RC, 691

8º - Ipiranga Racing, 606

9º - Cavaleiro Sports, 574

10º - KTF Racing, 519

11º - Blau Motorsport, 477

12º - Full Time Sports, 386

13º - KTF Sports, 235

14º - WOKIN Garra Racing, 206

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

17 e 18/08 – 7ª etapa, BH Stock Festival, Belo Horizonte (MG)

07 e 08/09 – 8ª etapa, Velopark (RS)

05 e 06/10 – 9ª etapa, Buenos Aires, Argentina

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Cascavel (PR) ou Brasília (DF)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Interlagos (SP)

