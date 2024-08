Um dos pilotos mais versáteis de sua geração, Nelson Piquet Jr adicionará no currículo uma nova pista neste final de semana com a disputa da etapa de Belo Horizonte da Stock Car, no estado de Minas Gerais. O primeiro campeão mundial de Fórmula E competirá no circuito de rua que estreia no calendário da maior categoria do automobilismo brasileiro.

O piloto chega embalado por ter conquistado seu melhor resultado da temporada com o quarto lugar na corrida sprint de Goiânia. Agora o embaixador da Motul terá o desafio de competir pela primeira vez em circuito de rua com um carro da Stock Car.

O circuito montado na capital de Minas Gerais foi construído no entorno do Estádio Mineirão. O traçado tem extensão de 3.113 metros, 12 curvas e será percorrido no sentido horário.

Diferente do que acontece habitualmente, a primeira atividade de pista acontece na quinta-feira. Na sexta-feira serão disputados dois treinos livres que serão as últimas atividades antes do classificatório.

No sábado acontece a classificação e a corrida sprint, com 30 minutos de duração e mais uma volta, enquanto no domingo a programação será encerrada com a corrida principal da Stock Car, com 50 minutos de duração e mais uma volta.

Nelsinho Piquet aproveita a passagem por Belo Horizonte para seguir com sua campanha para ajudar ONGs que cuidam de animais abandonados. Nesta etapa o piloto está angariando recursos para a o Lar Temporário da Adriana Peixoto em parceria com a PET CÃES E CIA.

O piloto sorteará 5 pares de ingresso, 5 kits de bonés e copos, 5 kits de produtos Motul para cuidado automotivo e 5 kits Nutriex para cuidado pessoal. Para concorrer basta doa ao menos 5kg de ração em uma das lojas PET CÃES E CIA.

“Bem animado de disputar essa prova em Belo Horizonte, estamos precisando de praças novas e isso vai ajudar bastante. Será a primeira vez que vou correr em circuito de rua com um carro da Stock Car, eu gosto muito deste tipo de pista e estou muito motivado. Eu espero que seja um evento muito bacana e tenho certeza de que é um grande momento para a categoria.”

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

