Neste final de semana Enzo Elias encara um desafio inédito em sua carreira, disputar uma prova em circuito de rua pela sétima etapa da Stock Car, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A pista é inédita no calendário da maior categoria do automobilismo brasileiro e marca o início da segunda metade do campeonato.

Elias chega a Belo Horizonte embalado por conquistar dois pódios e ocupar o top 10 da classificação, com o nono lugar nas primeiras seis provas da temporada. O piloto que competirá pela primeira vez na carreira em circuito de rua soma 409 pontos no campeonato.

O circuito montado na capital de Minas Gerais foi construído no entorno do Estádio Mineirão. O traçado tem extensão de 3.113 metros, 12 curvas e será percorrido no sentido horário.

“Segunda metade da temporada começando da forma mais desafiadora possível. Como é uma novidade fica difícil apontar quem será o mais forte, mas estrou extremamente confiante com o trabalho que eu e a Crown fizemos no campeonato até agora, foi algo sólido, positivo e que nos rendeu grandes resultados até agora".

"Mas eu vou para Belo Horizonte com muita confiança, pessoalmente vai ser um grande desafio já que nunca competi em um circuito de rua, mas é uma realização pilotar neste tipo de circuito. É muito gratificante poder dar mais um passo na minha carreira competindo neste tipo de circuito. Por tudo que vi será um evento muito grande, com uma ótima estrutura e tudo que os fãs poderão presenciar será incrível e estou ansioso para poder acelerar nas ruas de Belo Horizonte".

As atividades de pista começam na quinta-feira com um shakedown, na sexta-feira serão disputados dois treinos livres. No sábado acontece a classificação e a corrida sprint, enquanto no domingo a programação contempla a corrida principal da Stock Car.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

