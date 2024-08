O BH Stock Festival já é uma realidade. Em poucos dias, a Stock Car Pro Series vai desembarcar em Belo Horizonte para uma semana singular em sua história de mais de 45 anos.

Entre 15 e 18 de agosto, o entorno e a Esplanada do Mineirão, na região da Pampulha, vão receber um evento para marcar época no automobilismo brasileiro e reunir toda a família, em um universo que vai muito além da alta velocidade, do equilíbrio e da competitividade que são marcas da principal categoria do automobilismo brasileiro. Os últimos ingressos estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Fruto de uma iniciativa em conjunto da Speed Seven, liderada pelos empresários Sergio Sette Câmara e Emanuel Júnior, e a Vicar Promoções Desportivas — empresa promotora e organizadora da Stock Car —, o BH Stock Festival nasce com o objetivo de envolver fãs de todas as idades, trazendo shows musicais, espaços para toda a família, simuladores, roda gigante, pistas de skate e kart, fan zone e um grande festival gastronômico, com o melhor da típica comida mineira, em uma enorme plataforma de entretenimento e negócios.

A primeira etapa da Stock Car em Belo Horizonte será realizada no Circuito Toninho da Matta, batizado em homenagem ao mineiro que é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. A pista urbana tem 3.113 metros de extensão, 12 curvas, será percorrida em sentido horário e é dotada de todas as estruturas de segurança.

A iniciativa é mais uma inovação na história da categoria e da Vicar, que vem se notabilizando por gerar elementos capazes de mudar paradigmas no esporte a motor nacional.

Em 2022, por exemplo, a Stock Car realizou a primeira prova oficial no Brasil em um aeroporto comercial em atividade, o Aeroporto Internacional Tom Jobim RIOgaleão, que marcou o retorno da categoria ao Rio de Janeiro depois de uma década.

Antes disso, a Stock atraiu atenção internacional com a realização das célebres Corridas do Milhão e das Corridas de Duplas, ambas contando com a participação de dezenas de astros das pistas internacionais.

Ao longo dos últimos anos, Vicar e a Audace Tech — braço de pesquisa e tecnologia do Grupo Veloci, controlador das duas empresas — vêm atuando no processo de desenvolvimento do carro da nova geração da Stock Car, que será outra inovação: utilizará carenagens do tipo SUV, ao invés dos tradicionais Sedans. Com três montadoras já confirmadas, a estreia será em 2025.

Campeonato em nova fase

A etapa no circuito de rua de BH promete trazer grandes emoções. Embalados pela tradicional competitividade extrema da Stock Car, estarão reunidos alguns dos mais consagrados nomes do automobilismo brasileiro como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Felipe Fraga, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Nelson Piquet Jr., Julio Campos, entre tantos outros.

A disputa em Belo Horizonte marca a abertura da segunda metade da temporada 2024. Até agora, foram disputadas seis rodadas, ou 12 corridas. As estatísticas impressionam: foram até agora dez vencedores diferentes. São eles Gaetano Di Mauro e Dudu Barrichello — que triunfaram duas vezes cada —, além de Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa, Cesar Ramos, Julio Campos, Daniel Serra, Bruno Baptista e o atual campeão, Gabriel Casagrande, todos com uma vitória no campeonato.

A liderança do campeonato é do paranaense Julio Campos. O piloto da Pole Motorsport já alcançou uma vitória, uma pole, três pódios e tem 499 pontos somados.

Em cada fim de semana, um competidor pode somar até 137 tentos, de modo que a diferença de Julio para o vice-líder da tabela, Ricardo Zonta (RCM Motorsport) é de apenas cinco pontos, o que impressiona por ser tão apertada.

Os demais concorrentes do top-10 também estão bastante próximos: Felipe Massa (TMG Racing), com 484; Felipe Baptista (Crown Racing), com 465; Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Bruno Baptista (RCM), com 446; Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 419; Rafael Suzuki (TMG), somando 412; Enzo Elias (Crown), que tem 409; e Daniel Serra (Eurofarma RC), que acumula 352.

Somente dois pilotos campeões — o bicampeão Casagrande e o tri Daniel Serra — estão entre os dez primeiros do campeonato.

Em termos de campeonatos por equipes, a disputa também é muito apertada. A tabela traz a RCM Motorsport na frente, com 940 tentos. As coirmãs TMG Racing e Crown Racing estão praticamente empatadas, com 877 e 874 pontos, respectivamente. Uma das grandes forças do ano, a Pole Motorsport tem 801, enquanto a Mobil Ale Full Time tem 795.

Um campeonato tão imprevisível e parelho vai acelerar em um circuito que é novidade para todo mundo, ainda que muitos tenham focado no melhor entendimento da pista por meio dos trabalhos no simulador.

A pista urbana de Belo Horizonte tem ingredientes que prometem um mix de grandes velocidades, fortes freadas e o risco com os muros bem próximos, conjunto que vai exigir o máximo do talento dos pilotos.

Belo Horizonte será a terceira cidade a receber um circuito de rua na Stock Car. A última vez em que a categoria realizou provas em traçados urbanos foi em 2015, há quase uma década. Ao todo, foram 13 corridas neste tipo de pista, sendo sete realizadas em Salvador (BA), entre 2009 e 2014; e em Ribeirão Preto (SP), onde a Stock correu entre 2010 e 2013 e voltou para mais uma rodada em 2015. Cacá Bueno é o piloto que mais venceu em circuitos de rua na Stock Car, com três triunfos, seguido por Allam Khodair, Átila Abreu e Thiago Camilo, com dois.

Novidades na programação

Por conta de todo o ineditismo, as atividades de pista em Belo Horizonte terão início na quinta-feira: a partir de 13h, os pilotos vão fazer o track walk e conhecerão, a pé, bicicleta ou scooter, o traçado de BH.

Em seguida, às 14h35, os competidores voltarão ao circuito, dessa vez em seus carros, para um shakedown, mais longo que o habitual, de 30 minutos para cada um dos dois grupos de pilotos.

A sexta-feira será dedicada aos treinos livres. Serão duas sessões, sendo uma pela manhã, a partir de 10h, e outra no período da tarde, com início às 15h10.

O sábado traz na programação momentos inesquecíveis, com a oportunidade de interagir com seu piloto preferido, em períodos de visitação aos boxes, e curtir todas as emoções da Stock Car. A sessão classificatória, que vai definir o grid de largada das duas provas do fim de semana em Belo Horizonte, terá início às 10h35.

E a primeira corrida da história da categoria na capital mineira, com duração de 30 minutos mais uma volta, vai acontecer a partir de 15h. Às 17h, os pilotos estarão disponíveis para entrevistas com a imprensa na zona mista.

Domingo vai completar um fim de semana emocionante no BH Stock Festival com um cronograma especial para o fã, que terá mais uma chance de estar perto dos seus ídolos e até ganhar brindes, nos momentos de visitação às garagens e ao pit lane.

Às 11h, os pilotos vão desfilar diante do público em Belo Horizonte, e a largada da prova principal da etapa na capital de Minas Gerais está marcada para começar às 13h. A zona mista, momento em que jornalistas terão a oportunidade de falar com os pilotos depois do pódio, está marcada para 14h45.

A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte é de calor, céu azul e sem possibilidade de chuva. Segundo o site especializado ‘Weather Channel’, a temperatura ambiente de sexta-feira a domingo deve variar entre 15ºC e 30ºC.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!