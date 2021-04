Depois de conseguir a melhor colocação pessoal e da Shell em uma temporada da Stock Car no ano de 2020, com o vice-campeonato, Ricardo Zonta espera alçar voos ainda mais altos na temporada de 2021 com o Toyota Corolla #10 preparado pela equipe Shell-RCM.

Com três campeonatos mundiais no currículo, pódio nas 24 Horas de Le Mans e mais de dez temporadas como titular ou piloto de testes na Fórmula 1, o paranaense está habituado a conquistar troféus e disputar títulos desde os anos 1990.

O pacote técnico deste ano é o mesmo da inédita trajetória de 2020 – quando, pela primeira vez a Shell chegou à corrida final como postulante ao título da maior categoria do Brasil a bordo do carro de Zonta. O curitibano segue pilotando um Toyota, marca com que tem fortes laços desde os tempos de F1. Ele é o único piloto da Shell a guiar um carro da marca japonesa no grid da Stock Car.

Este é seu sétimo ano com as cores da Shell e o 14º na categoria, pela qual disputou mais de 200 provas.

Em 2020, a temporada da Stock Car também recebeu sua bandeirada inicial no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na capital do estado de Goiás. Zonta cravou a pole e venceu com autoridade, escrevendo seu nome como o primeiro vencedor da Stock Car com um Toyota e com os carros introduzidos no ano passado.

Zonta também venceu a Corrida do Milhão, em Interlagos, na temporada de 2020. Somando os dois triunfos, o piloto subiu ao pódio em cinco ocasiões. Além da pole na abertura do campeonato, ele colocou o Corolla #10 dez oportunidades dentro do top-10 (em 18 corridas no ano) – isso correndo o campeonato inteiro com o lastro de performance imposto aos competidores mais bem classificados na pontuação.

Zonta novamente terá seu Toyota Corolla preparado pela RCM, equipe vencedora dos últimos quatro campeonatos e chefiada pelo lendário preparador de carros Rosinei Campos, o “Meinha”, dono da invejável marca de ter participado de todas as mais de 500 corridas da história da Stock Car desde 1979.

“Estou feliz em voltar para o carro #10 e poder começar a temporada de 2021 da Stock Car”, disse Zonta. “Goiânia foi muito boa para nós na última temporada, onde consegui sair como vencedor e líder do campeonato. A situação atual do país ainda é preocupante em relação à covid, mas os protocolos da Stock Car são rígidos e conseguiu manter os envolvidos protegidos ao longo da temporada. A escolha de Goiânia ajuda muito nas precauções por ser uma pista com boas áreas abertas. Estou ansioso para ver se o carro está competitivo em mais um ano para ir em busca desse título inédito”, concluiu.

