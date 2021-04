Stock Car: Massa vai comemorar estreia e aniversário neste domingo

O próximo domingo, dia 25 de abril, será muito especial para o piloto Felipe Massa. Ele vai participar das primeiras corridas da temporada 2021 da Stock Car, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e também vai comemorar seus 40 anos de idade.

São mais duas ótimas coincidências numa pista que traz lembranças marcantes para Massa. Foi também em Goiânia que ele fez o primeiro treino e a primeira corrida em um carro de fórmula na carreira, pela extinta Fórmula Chevrolet.

Massa já disputou duas corridas na Stock como convidado (uma de duplas e outra do Milhão), mas, a partir de agora, fará a primeira temporada completa na principal categoria da América do Sul. Ele vai defender a equipe petropolitana Lubrax Podium Stock Car Team, do chefe de equipe Rodolpho Mattheis, e terá o amigo Júlio Campos como companheiro de equipe.

"É um privilégio chegar aos 40 anos disputando uma categoria gigante e tradicional como a Stock Car e numa equipe superestruturada e competitiva como a Lubrax | Podium Stock Car Team. Espero que a gente faça um bom trabalho e que eu consiga me adaptar ao carro da Stock o mais rápido possível. Que a gente consiga o melhor resultado nas corridas no domingo de presente não só para mim, mas para todo o time também, que vem trabalhando duro desde dezembro para essa etapa de abertura", disse Massa, que só lamenta uma ausência na festa de aniversário e na estreia dele.

"Do público, infelizmente. Vão faltar fotos, abraços e receber o carinho das pessoas, porque temos que tomar cuidado com o momento que o mundo atravessa. Que as coisas melhorem logo. Precisamos da vacina o mais rápido possível", encerrou.

