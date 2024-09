Um dos pilotos mais felizes no pódio deste domingo (8) no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, Vitor Baptista surpreendeu seus rivais e conseguiu um pódio no braço. Largando na oitava posição o campeão da Stock Series em 2022, comemorou o feito ao lado do irmão, Felipe Baptista, que foi o vencedor da prova.

“Foi uma baita corrida. Depois dos pits que caiu a ficha que a gente tinha feito um inicio muito bom de corrida. A gente foi de fato para tentar lutar por um pódio, ainda que seja algo que tava um pouco longe da nossa cabeça. Mas esse final de semana começou muito bem desde os treinos, passando pela classificação onde acabei indo para o Q3” disse Baptista.

Crucial para obter o pódio, o ritmo de corrida do piloto da Scuderia Chiarelli foi a chave para conseguir o feito, após uma disputa intensa contra Júlio Campos e Gianluca Petecof nas voltas finais. E exaltou a evolução da equipe pensando na reta final da temporada.

“Consegui me posicionar bem, consegui um ritmo de corrida muito bom. Importante para Scuderia Chiarelli cada vez mais evoluindo o carro em conjunto comigo. Disputar junto com esses caras aqui da Stock Car é magnifico, e agora é continuar fechando etapa por etapa”.

A Stock Car retorna a pista agora no próximo dia 6 de outubro, na prova que será realizada em Buenos Aires, Argentina.

