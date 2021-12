Stock Car: Zonta, Átila e Galid buscam pódio no encerramento da temporada

A temporada 2021 da Stock Car termina neste fim de semana em Interlagos e a Shell novamente alinhará seus três bólidos no principal grid de automobilismo nacional.

A principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo chega ao maior palco do automobilismo nacional fora da briga pelo título, mas com o objetivo claro de terminar uma temporada positiva com bons resultados.

Em ano de vitórias de Ricardo Zonta e Átila Abreu, além de pódios conquistados pelos dois pilotos, encerrar a temporada com mais uma ida ao top3 é importante para começar a preparar a jornada de 2022, onde a Shell contará com a mesma estrutura de equipes e pilotos.

Esta é a segunda passagem da categoria pelo traçado paulista em 2021, na segunda etapa do ano, Átila e Zonta conquistaram resultados dentro do top5, já Galid Osman largou da pole na segunda corrida e liderou a prova até a janela de paradas, terminando a prova dentro do top10.

A decisão da temporada tem previstas atividades de pista para sábado e domingo, sendo todos os treinos e o treino classificatório realizados durante o sábado e as duas corridas que encerram a temporada 2021 no domingo, a partir das 13h30. A Stock Car Pro Series tem transmissão no Motorsport.com e Motorsport.tv.

“A meta é terminar o ano com um pódio, seria muito interessante para fechar dentro dos 7 primeiros do campeonato. Andamos bem em Interlagos nessa temporada, então fechar a temporada forte por lá é importante para nós e para coletar bons dados para 2022 que será um ano chave”, disse Átila Abreu.

“Estou bem animado para a última etapa, principalmente pelo bom desempenho na última etapa. Nossa primeira passagem em Interlagos foi interessante, tivemos uma chance de vencer, mas um erro nos pits nos custou a vitória. Estou animado e confiante em um bom fim de semana”, comentou Galid Osman.

“Queremos fechar o ano no topo do pódio! Temos um ótimo retrospecto em Interlagos e vamos trabalhar para isso, a busca de um grande resultado fechando o ano com chave de ouro para a Shell, a Toyota e todos os meus patrocinadores”, disse Ricardo Zonta.

