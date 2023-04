A Stock Car chega a uma das pistas favoritas de Ricardo Zonta: o Autódromo José Carlos Pace, palco mais tradicional da maior categoria do automobilismo brasileiro. Com um currículo invejável no automobilismo, o paranaense da equipe Shell-RCM tem três vitórias no circuito paulista, sendo duas na Corrida do Milhão, em 2013 e 2020.

O paranaense vai para a etapa em Interlagos com uma mentalidade pragmática na temporada 2023. Em busca do tão sonhado título na Stock Car, Zonta pensa no maior número de pontos possível nas duas corridas, mesmo que o pódio não venha em ambas. O importante para ele é chegar na etapa derradeira do campeonato, que também será disputada no tradicional autódromo paulista, com chances de levantar o caneco.

A expectativa para o fim de semana é muito positiva, porque a equipe Shell-RCM tem tradição de bons resultados em Interlagos. Comandada pelo engenheiro Marcel Campos, a organização é integrante da estrutura do mítico preparador Rosinei Campos, o maior vencedor da história da categoria e um dos raríssimos profissionais a competir em todas as corridas desde a inauguração da categoria em 1979.

Nem mesmo as novidades do regulamento, com os novos pneus da sul-coreana Hankook Tire e a nova asa traseira, maior que a do ano passado, atrapalharam o desempenho das equipes de Rosinei e Marcel Campos em Goiânia. E a expectativa é que em Interlagos o desempenho seja o mesmo. As duas equipes sempre andam muito bem no circuito paulista e isso pode fazer toda a diferença com poucos treinos.

"Interlagos é uma pista que eu gosto muito”, disse Zonta. “Sempre temos bons resultados lá. Geralmente conseguimos pódios, mas o mais importante é fazermos uma grande pontuação no fim de semana. Não adianta pontuar na primeira e não marcar pontos na segunda corrida, pois isso prejudica muito a pontuação na tabela de classificação do campeonato. Como a pontuação da segunda corrida está muito alta, o que acaba evidenciando que vários pilotos fazem estratégia só para a segunda corrida. Temos que focar mais na pontuação e em bons resultados."

A bronca de Hamilton com a Mercedes: como 'cockpit adiantado' atrapalha o heptacampeão na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: