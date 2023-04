A Stock Car chega neste fim de semana em sua segunda etapa da temporada de 2023. A prova será disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A pista, a preferida de nove entre 10 pilotos brasileiros, traz lembranças recentes positivas para Sérgio Jimenez. Em sua última presença no circuito, no fim do último ano, Jimenez se sagrou vencedor de prova de quatro horas válida pelo Império Endurance Brasil. Agora, ele espera que a conquista sirva de inspiração na busca por um bom resultado pela principal categoria do país.

“Foi uma prova muito gostosa, era o fim de semana de estreia do nosso carro, o protótipo Sigma P1 G5 e minha primeira corrida com a equipe”, lembrou Jimenez. “Felizmente, tivemos sucesso logo de cara. Fizemos duas poles para as duas corridas do fim de semana e ganhamos a prova mais longa, que durava quatro horas, liderando na maior parte do tempo. Lá, o time também era comandado pelo Carlão [Chiarelli], que também é nosso chefe de equipe na Stock Car, então espero que os bons fluídos se mantenham”, frisou o piloto da Scuderia Chiarelli.

Na Stock Car, porém, Jimenez não teve sorte em Interlagos no último ano. Uma série de infortúnios nas três etapas disputadas no circuito paulistano durante a temporada impediram um bom resultado do piloto do Toyota Corolla #73. Mesmo assim, ele está confiante no que virá por aí no fim de semana. “Na classificação da última etapa de 2022, belisquei o top 10 no grid de largada, o que foi uma demonstração de que temos velocidade e um bom setup para a pista. Vou procurar me esquivar das confusões e levar o carro até o final em busca de um bom resultado”, finalizou.

A programação da Stock Car em Interlagos começa na sexta-feira (21), com treinos livres. No sábado (22), a classificação ocorre a partir de 12h50. As corridas ocorrem no domingo (23), às 12h10, com transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

A bronca de Hamilton com a Mercedes: como 'cockpit adiantado' atrapalha o heptacampeão na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: