A Stock Car Pro Series voltará a Santa Cruz do Sul na próxima temporada. Com a confirmação da Prefeitura Municipal da realização da segunda etapa da revitalização do Autódromo Internacional, a Vicar Promoções Desportivas fechou um acordo válido pelos próximos cinco anos, a partir de 2024, para realizar uma etapa no tradicional circuito gaúcho, em uma das mais importantes praças do esporte a motor no Brasil. O anúncio ocorreu em uma reunião virtual entre a Vicar e a administração do município.

O acordo prevê a realização das provas desde que a pista e suas instalações estejam homologadas e tenham capacidade de abrigar um evento como a Stock Car, o maior do esporte a motor da América do Sul. As obras da segunda etapa incluem uma nova e mais resistente pavimentação asfáltica em toda a extensão da pista de 3.530 metros, melhorias nas zebras e proteção de pneus, além de reformas nos boxes e na torre de comando. A licitação para definição da empresa que executará as intervenções deve ser lançada até o final de abril. O investimento estimado é de R$ 5 a 8 milhões.

O projeto de revitalização já foi encaminhado para a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), responsável pela análise e homologação da pista.

“Estamos muito felizes com a confirmação de que o Autódromo de Santa Cruz passará por uma profunda revitalização em todas as suas estruturas. Uma vez que a pista seja homologada pela CBA e as instalações sejam ajustadas para receber um evento da dimensão da Stock Car, pretendemos realizar uma corrida por ano nas próximas cinco temporadas. Santa Cruz do Sul é um local que todos na Stock Car adoram e vai ser muito bom poder contar com a cidade em nosso calendário”, afirmou o CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

A prefeita Helena Hermany destacou que os grandes eventos nacionais realizados no autódromo trazem um enorme retorno para o turismo e a economia da cidade.

“Provas de projeção nacional como a Stock Car e outras lotam a rede hoteleira, os restaurantes, e ainda geram mais de cem empregos temporários em cada final de semana, o que significa renda para diversas famílias”, avaliou. “Queremos garantir estruturas para médio e longo prazos, que possam ser utilizadas anualmente também para provas organizadas pela nossa entidade local, a Associação de Pilotos e Preparadores do Automobilismo de Santa Cruz do Sul, e a Federação Gaúcha de Automobilismo”, completou a prefeita.

O secretário de Planejamento e Governança de Santa Cruz do Sul, Everton Oltramari, lembrou que, ao longo de seus 18 anos, o autódromo recebeu reformas pontuais e que, desta vez, serão realizados melhoramentos estruturais. “Será uma obra mais robusta, de recuperação de toda a pista, estrutura física e elétrica, para ao menos mais 15 anos de vida útil para nosso autódromo”.

Palco tradicional

A história de Santa Cruz do Sul na Stock Car começou em 2005, e desde então já foram realizadas 25 corridas naquele traçado – colocando a pista entre as dez que mais receberam provas da principal categoria do esporte a motor nacional.

Tricampeão da Stock Car, Ricardo Maurício é o piloto com mais vitórias em Santa Cruz do Sul. Em 2022, o paulista da Eurofarma RC alcançou seu quarto triunfo no circuito gaúcho, superando Cacá Bueno, com três vitórias na pista. Valdeno Brito, Max Wilson, Marcos Gomes, Thiago Camilo e Rubens Barrichello têm duas conquistas, cada. Com uma vitória cada aparecem Ruben Fontes, Allam Khodair, Alceu Feldmann, Antônio Pizzonia, Raphael Matos, Átila Abreu, Julio Campos e Felipe Fraga.

