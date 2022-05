Stock Car: Zonta detalha vitória na corrida 1 do Velocitta; veja

Carregar reprodutor de áudio

Ricardo Zonta mostrou novamente que o Velocitta é uma pista favorável para a equipe Shell-RCM. O ex-F1 venceu de forma dominante a primeira prova da quarta etapa da Stock Car, convertendo pole em vitória e liderando praticamente todas as voltas -- justamente como havia feito em 2021.

Com nada menos que sete acionamentos do botão de ultrapassagem -- inclusive o Fan Push -- disponíveis para a segunda bateria, ele vinha determinado a lutar por mais um top 5. Estava em batalha pela sexta posição quando acabou rodado por outro competidor e forçado a abandonar.

Mesmo assim os pontos da vitória bastaram para o vice-campeão da Stock Car em 2020 voltar ao top 10 na pontuação. Ele agora é oitavo, com 67 pontos. A próxima etapa da Stock Car acontece no Velopark, no primeiro fim de semana de julho.

Zonta falou sobre o evento no interior paulista. “Conseguimos uma base do carro parecida com o do quali, o que deixou o carro muito bom e muito constante. Tentei cuidar dos pneus na primeira parte da corrida, até atingir a calibragem ideal", disse o paranaense.

"Quando atingi o valor que queríamos, o grip estava ali e o ritmo foi muito forte. Depois da parada que sai na frente, consegui economizar o equipamento pensando na corrida 2. Uma pena a segunda largada, sabemos da quantidade de toques que tem nas corridas, sobrevivemos bem a primeira volta, tive um dano na lateral traseira que me atrapalhou um pouco por causa da fumaça que entrava no cockpit."

"Quando o carro ficou bom de novo, brigava pelas posições e me tiraram da prova. O bom desempenho de hoje ainda não nos recoloca na disputa do campeonato, os pontos da segunda corrida vão fazer muita falta, teremos que remar para recuperar a pontuação. Já gastamos alguns descartes que não pretendíamos, então precisamos pontuar bem para chegar na briga. O carro está muito bom e o entrosamento com a equipe também, acredito que a gente possa chegar", afirmou.

