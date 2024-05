A vitória em Cascavel passou perto, mas Ricardo Zonta deu um respeitável salto na pontuação do campeonato na única passagem da Stock Car Pro Series por seu estado natal. O competidor do carro #10 da RCM conquistou mais um top 5 na corrida principal, realizada nesse domingo, e agora é segundo colocado na tabela de classificação da temporada.

Foi o quinto top 5 e o sexto top 10 de Zonta em sete corridas no ano - na única vez que ele terminou fora dos dez primeiros, em Goiânia, o motor de seu carro funcionou com um pistão a menos.

Depois de sair na pole e terminar em segundo no sábado, Zonta tinha 26 acionamentos do push to pass para a corrida principal. Ele largou em 12º e avançou uma posição no apagar das luzes. Era 11º quando o carro de segurança foi acionado para uma longa intervenção.

Após uma bom serviço de box da equipe, o ex-F1 aparecia em oitavo lugar na volta 26, quando todos os competidores já haviam servido suas paradas obrigatórias.

Na pista, com um bom rendimento de seu carro, Zonta passou outros dois competidores e vinha em sexto na volta 38. Eis que o então líder, Daniel Serra, apresentou problemas na transmissão na volta 39 e foi forçado a se retirar. Zonta herdou uma posição, recebendo a bandeirada em quinto.

A próxima etapa da Stock Car acontece no último fim de semana de junho, no Velocitta. Na ocasião serão realizadas três corridas, uma vez que, quando a categoria esteve em Mogi Guaçu em março, a prova de domingo foi adiada por motivo de chuva.

“Foi um fim de semana muito bom, terminando entre os maiores pontuadores. Saímos daqui como vice-líder. Claro que sábado eu queria ter ganho, mas o Dudu acabou usando muito push to pass. Eu tinha um limite e acabei extrapolando para tentar segurar o pódio. Sabia que hoje seria difícil pois tinha desvantagem de push em relação aos concorrentes diretos. Mas deu para administrar e acredito que o que fez a diferença hoje foi o carro que a equipe me deu, com uma aderência muito boa. Isso facilitou para conseguir manter minha posição e ir pra frente", analisou Zonta.

