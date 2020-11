A Stock Car volta à Goiânia para disputar a 10ª e a 11ª etapa da temporada 2020 no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E no treino livre que iniciou as atividades de pista no final de semana, tivemos Allam Khodair na ponta, seguido de perto pelo líder Thiago Camilo.

A sessão contou com bastante equilíbrio. Dos 25 pilotos do grid, 18 andaram no mesmo segundo de Khodair, que já havia liderado o TL2 em Curitiba, na etapa anterior. Já Camilo foi o único que conseguiu andar no mesmo décimo do piloto paulista, terminando a 0s056.

Os principais rivais de Camilo na luta pelo título não tiveram a melhor das sessões, com Daniel Serra sendo o melhor colocado, terminando em nono, a quase meio segundo de Khodair. Enquanto isso, Barrichello foi o 11º, Zonta o 12º, Ricardo Maurício o 17º e César Ramos apenas em 21º.

O grid da Stock volta à pista de Goiânia nesta sexta para o segundo treino livre, marcado para 13h40. No sábado, a classificação para a 10ª etapa está marcada para as 9h40, enquanto a única corrida do dia será realizada às12h15. No domingo, um novo treino classificatório, agora para a 11ª etapa, às 9h, enquanto as duas corridas do dia estão marcadas para 11h e 11h55.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.801 - 2 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:27.857 0.056 3 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:27.947 0.146 4 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:27.984 0.183 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.056 0.255 6 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:28.161 0.360 7 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:28.223 0.422 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.249 0.448 9 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.301 0.500 10 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:28.394 0.593 11 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.468 0.667 12 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.577 0.776 13 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.608 0.807 14 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.632 0.831 15 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.655 0.854 16 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:28.682 0.881 17 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.769 0.968 18 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.788 0.987 19 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.804 1.003 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:28.919 1.118 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.958 1.157 22 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.997 1.196 23 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:29.061 1.260 24 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:29.118 1.317 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:30.641 2.840