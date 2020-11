A Stock Car terá casa nova na TV a partir de 2021. A maior categoria do automobilismo brasileiro deixará o grupo Globo depois de 20 anos e estará na Band em um contrato de cinco temporadas. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco e apurada pelo Motorsport.com.

O acordo já está fechado e um anúncio oficial é esperado para as próximas horas.

A ida da Stock para a Band é vista como uma grande aquisição para reforçar o DNA esportivo da emissora, que terá na categoria um de seus carros-chefes de domingo, no Show do Esporte. O programa não quer ser visto apenas como futebolístico e o calendário do próximo ano promete 'casar' as atrações da emissora.

Esta é uma das novidades da Stock para 2021. Neste ano, a Vicar, empresa que organiza e promove a categoria, saiu do guarda-chuva da Time4Fun e anunciou Fernando Julianelli como novo vice-presidente de marketing.

No próximo ano, a categoria terá Felipe Massa como um dos 'reforços' do grid, além de contar com outros ex-F1, como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta.

