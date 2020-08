Neste final de semana, a Stock Car retoma sua temporada 2020 com uma das provas mais importantes do calendário: a Corrida do Milhão. E no grid da categoria mais importante do automobilismo brasileiro, um dos carros fará uma homenagem ao clube de maior torcida do Brasil, o Flamengo.

O piloto brasiliense Pedro Cardoso ostentará em seu carro o vermelho e o preto, apoiando o projeto #NaçãoBRBFla, do Banco BRB, parceiro master do clube. Mais jovem do grid, com apenas 21 anos, essa será a segunda vez de Cardoso na Corrida do Milhão, que, em 2020, terá o prêmio voltado a ações sociais.

A Corrida do Milhão, que acontece no domingo (23), será a terceira etapa da temporada, com uma corrida antes, no sábado. Ambas as provas terão duração de 40 minutos mais uma volta.

“Essa será a minha segunda vez disputando a Corrida do Milhão, que é o principal fim de semana da Stock Car, e poder homenagear as cores do Flamengo em uma prova tão importante é uma honra, o sonho de todo esportista", disse Pedro.

"Tenho certeza de que a torcida do atual campeão brasileiro e da Libertadores me ajudará a ser um dos destaques do fim de semana”.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, destacou a homenagem do BRB. “Ficamos muito felizes em recebermos esta homenagem do nosso parceiro. O carro ficou muito bonito com nossas cores”, disse.

A ação foi uma iniciativa do Banco BRB, que utilizará as provas deste final de semana para divulgar o recém-criado banco digital NacaoBRBFla.

“Estamos trabalhando na divulgação do nosso banco digital, que acaba de ser lançado e já é um sucesso. Poder unir o projeto com o Flamengo ao automobilismo e ao piloto brasiliense Pedro Cardoso é motivo de orgulho para nós”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O carro #43 da equipe R Mattheis, que tem sede no Rio de Janeiro, deixará as cores azul e branca e passará a ser preto e vermelho neste fim de semana com etapa dupla.

“Homenagear o Flamengo nas pistas será um motivo de orgulho na história de nossa equipe", disse Rodolpho Mattheis. "O carro ficou com um visual incrível e acho que até mesmo nossos rivais nas pistas vão torcer para que a Nação Rubro-Negra seja bem representada neste final de semana, tanto na etapa de sábado, quanto no domingo, com a Corrida do Milhão Solidário”.

Galeria Lista Carro de Pedro Cardoso para a Corrida do Milhão 1 / 3 Foto de: Rodrigo França Carro de Pedro Cardoso para a Corrida do Milhão 2 / 3 Foto de: Rodrigo França Carro de Pedro Cardoso para a Corrida do Milhão 3 / 3 Foto de: Rodrigo França

Confira a programação do final de semana da Stock em Interlagos:

Sexta-feira (21/08)

Shakedown: 9h às 9h15

Treino Livre 1: 10h às 10h30 e 10h40 às 11h10

Treino Livre 2: 14h00 às 14h30 e 14h40 às 15h10

Sábado (22/08)

Classificação: 9h às 9h32

Corrida: 11h (40 minutos + 1 volta)

Domingo (23/08)



Classificação: 8h15 às 08h47

Corrida: 10h13 (40 minutos + 1 volta) Todas as notícias sobre a Corrida do Milhão e a prova paulistana da Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube! Classificação da Stock Car 2020, que teve vitórias de Barrichello e Zonta em Goiânia: Posição Piloto Pontos 1 Rubens Barrichello 38 2 Daniel Serra 34 3 Thiago Camilo 31 4 Ricardo Zonta 30 5 Ricardo Maurício 30 6 Cacá Bueno 29 7 Allam Khodair 26 8 Cesar Ramos 26 9 Átila Abreu 22 10 Nelsinho Piquet 20 11 Galid Osman 19 12 Matías Rossi 19 13 Guilherme Salas 18 14 Bruno Baptista 18 15 Rafael Suzuki 14 16 Diego Nunes 13 17 Julio Campos 12 18 Vitor Genz 11 19 Denis Navarro 11 20 Pedro Cardoso 9 21 Tuca Antoniazi 7 22 Lucas Foresti 6 23 Gaetano di Mauro 0 24 Marcos Gomes 0 25 Gabriel Casagrande 0 Com Senna na ‘pole’, lista dos mais rápidos da F1 tem Prost só em 20º e ‘zebras’ polêmicas PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?