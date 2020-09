A primeira corrida da etapa de Londrina da Stock Car coroou um vencedor inédito na categoria máxima do automobilismo brasileiro neste domingo. Trata-se de Rafael Suzuki, que triunfou a bordo do Toyota Corolla da equipe Full Time no norte do Paraná.

Suzuki já tem sete temporadas na Stock, mas finalmente o dia da primeira vitória chegou. Largando em terceiro, o piloto vibrou muito com a conquista. Ele faz seu primeiro campeonato pela equipe de Mauricio Ferreira e já vinha batendo na trave desde as primeiras corridas.

“Estou muito feliz com a minha primeira vitória. Só tenho a agradecer a toda a equipe, que fez um grande trabalho. Eles sempre acreditaram em mim, antes mesmo da temporada começar e, agora que os resultados estão aparecendo, só posso ser muito grato”, declarou o piloto.

“A equipe me deu um carro muito bom na classificação, que já é o meio do caminho. A gente estava ali na posição certa para poder usar a estratégia certa. Tudo ocorreu muito bem e conseguimos essa vitória”, frisou Suzuki, que já tinha dois pódios na Stock Car.

“Vou curtir bastante hoje, mas amanhã já começamos a pensar na próxima etapa. Sempre tem o que melhorar, aprender, evoluir, mas por enquanto, vou comemorar. A gente sabe o quanto a Stock Car é competitiva, o quanto o nível é alto, então é uma sensação muito boa. Foram seis anos de espera, mas finalmente chegou a hora”, celebrou Suzuki, que terminou a segunda corrida na 20ª posição.

Rubinho na ponta

E a etapa de Londrina não foi boa apenas para Suzuki na Full Time. Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet completaram o pódio da corrida 2, vencida por Ricardo Maurício, com o Chevrolet Cruze da Eurofarma.

Com o resultado, Barrichello ultrapassa Ricardo Zonta, da Shell RCM, na liderança do campeonato. São 105 pontos contra 100. Foi o sexto pódio do piloto na pista, onde já venceu duas vezes (2016 e 2018), foi segundo, também em 2018, e teve dois terceiros em 2017.

“Fico feliz, mas queríamos a vitória. Por outro lado, tem um peso ‘literalmente’ em ser líder, que são os 30 kg do lastro de sucesso”, lembrou Rubinho com relação à nova regra da Stock Car, na qual os cinco primeiros colocados do campeonato levam mais peso em seus carros.

“Claro que é bom inovar, tentar deixar a categoria mais equilibrada, mas carregar esse peso todo é bem difícil. Mas faz parte e, se quisermos ser campeões, temos que nos adaptar a isso e levar esses 30 kg até o final”, declarou o campeão de 2014.

Mesmo aos 48 anos, ele estava 'inteiro' após as provas, que tiveram temperatura perto de 40º C. "Vejo a molecada saindo do carro suando, mancando, então, fico feliz por ainda estar em forma e competindo com eles”, completou.

Três pódios de Piquet em 2020

Piquet também ficou satisfeito com mais um pódio e o sexto lugar na corrida 1. Nas três pistas onde aconteceram provas este ano, o piloto foi ao pódio, mostrando uma grande evolução com o Corolla #33.

Piquet foi segundo na corrida 2 em Goiânia, venceu em São Paulo e agora foi terceiro na corrida 2 em Londrina. “Terminamos a etapa com uma boa pontuação. O pódio também foi bom. E o resultado como um todo foi positivo. Claro que sempre tem uma margem para melhorar, e sabíamos que nosso carro era muito melhor do que foi a classificação”, contou o piloto, que partiu de 13º na corrida 1.

“Na disputa, o primeiro objetivo era fugir das confusões ali do meio sem danos, e depois começar a buscar posições. Conseguimos economizar pneus e combustível e isso é outro ponto positivo. Fizemos duas boas corridas e saímos satisfeitos”, completou Piquet.

