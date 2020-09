Neste fim de semana, foi realizada a etapa de Londrina da Stock Car, no norte do Paraná. Com isso, a categoria máxima do automobilismo brasileiro já teve um total de seis corridas disputadas na temporada 2020. E o novo líder do campeonato é Rubens Barrichello.

O piloto da Full Time chegou em segundo na corrida 2 deste domingo e agora soma 105 pontos neste ano. Assim, ultrapassa o agora vice-líder Ricardo Zonta, que tem 100 unidades com a Shell V-Power RCM. Ambos guiam o Toyota Corolla.

Primeiro piloto a vencer com o Chevrolet Cruze em 2020, Ricardo Maurício, da Eurofarma, é o terceiro colocado, com 99. Cesar Ramos, que guia um dos Corollas da Ipiranga Racing, é o quarto, com 97. Companheiro de Barrichello, Nelsinho Piquet fecha o top-5, com 83.

CLASSIFICAÇÃO DA TEMPORADA 2020 DA STOCK CAR