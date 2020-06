As filiais brasileira e argentina da Toyota estão buscando soluções para que o piloto da Full Time, Matías Rossi possa estar Cascavel no próximo fim de semana, onde deve ser realizada a primeira etapa da Stock Car em 2020.

Segundo o site Campeones, a fabricante trabalha para que o piloto tenha as devidas permissões para entrada, já que existe restrições do ingresso de estrangeiros por terra, mar e ar, por causa da pandemia do novo coronavírus. Essa medida é válida até 6 de julho. Rossi já tem todos os testes pedidos pela organização da Stock e goza de plena saúde.

A intensão é levar Rossi de avião particular de Buenos Aires até Cascavel em um avião particular, bancado pela Toyota Argentina.

Rossi já não pôde estar presente nos primeiros testes da Full Time na semana passada, quando se juntaria a Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Rafael Suzuki no Velo Città. Rubinho fez um shakedown no carro #117, que será conduzido pelo argentino.

Gabriel Furlan, engenheiro da Cavaleiro Sports, e o engenheiro Matias Crespi, também estão na mesma situação de Rossi.

