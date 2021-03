Promotora da Stock Car e da Stock Light, a Vicar anunciou nesta segunda-feira (29) a inclusão da categoria Turismo Nacional em sua estrutura. O objetivo da iniciativa é criar uma sequência de patamares, ou categorias, que ajude novos talentos a competir no principal campeonato do Brasil. A Turismo Nacional vem se destacando no cenário do esporte a motor brasileiro por seu baixo custo e pela capacidade de atrair novos praticantes.

“Analisando nosso escopo como negócio percebemos que poderíamos ajudar os pilotos do kart a chegar na Stock Car se tivéssemos uma categoria acessível, mas tecnicamente desafiadora como porta de entrada”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Agora, temos uma sequência evolutiva perfeita, que vai do kart ao Turismo Nacional, e tendo a Stock Light como próximo degrau antes do piloto chegar ao estágio máximo do nosso automobilismo, que é a Stock Car”, completa o dirigente.

Com o slogan “A categoria dos carros que você dirige”, a Turismo Nacional conta hoje com mais de 80 pilotos e 30 equipes, representando 12 estados brasileiros. Ao todo, os grids das classes Super, 1A e 1B contam com 19 modelos diferentes, todos fabricados no Mercosul. Estão representadas dez marcas: VW, Chevrolet, Renault, Hyundai, Citröen, Fiat, Ford, Toyota, Peugeot e Nissan. Os veículos são idênticos aos encontrados nos concessionários, recebendo apenas modificações voltadas para garantir a segurança e uma leve preparação visando o uso em competição.

“Para o Turismo Nacional, integrar a sequência evolutiva que leva até a Stock Car será bastante importante, pois reforça ainda mais a seriedade do nosso projeto. É interessante que, agora, os nossos pilotos e equipes poderão fazer um intercâmbio com o padrão profissional da maior categoria do continente. Do nosso lado, continuaremos sendo uma categoria de formação, com custos baixos e grids cheios. E agora ainda mais uma opção de carreira para pilotos iniciantes e experientes de todo o Brasil, mas com a visibilidade que a Stock Car pode proporcionar”, resumiu Angelo Corrêa , fundador da Turismo Nacional e responsável pela categoria dentro da estrutura Vicar.

