A Piquet Sports estará de volta às pistas brasileiras em 2021 e o primeiro contato do carro #33 em um autódromo foi feito por quem iniciou toda essa história: Nelson Piquet. Neste fim de semana ele acelerou o carro que Nelsinho terá na Stock Car em uma ação promocional realizada no Circuito Pan-Americano.

Depois de três anos como piloto da Full Time, Nelsinho Piquet correrá em 2021 dentro de um novo projeto, com a equipe MX Piquet Sports, que terá o apoio da Motul, Prevent Senior e Autotrac.

A Piquet Sports foi criada por Nelson Piquet para promover a transição de Nelsinho do kart para os monopostos, no início dos anos 2000. Depois de um projeto bem-sucedido no Brasil, a organização preparou carros na F3 Britânica e GP2, disputando o título da atual F2 contra Lewis Hamilton até a corrida final. A equipe encerrou as operações na Europa em 2010 depois de conquistar os campeonatos da F3 Britânica com Nelsinho e da GP2 com Pastor Maldonado. Desde então permaneceu ativa no kartismo, especialmente nos Estados Unidos.

“A Piquet Sports teve sucesso comigo quando fui para a F3, depois com o Nelsinho correndo de fórmula no Brasil e na Europa. Até hoje apenas duas equipes de fora venceram os britânicos na F3 lá, a primeira vez comigo e a segunda com o Nelsinho 25 anos depois pilotando pela Piquet Sports”, disse Nelsão.

“Sabemos que a Stock Car é muito disputada e a restrição aos treinos dificulta mais ainda o desenvolvimento para alcançarmos concorrentes que estão há décadas tendo sucesso na categoria. Mas já conseguimos fazer no passado e, com muito trabalho, vamos tentar repetir a trajetória.“

“Hoje foi um dia muito bacana, nunca havia pilotado o Stock Car e fiquei feliz com a oportunidade. Vou pegar o carro emprestado com o Nelsinho outras vezes no ano... Temos que agradecer muito a Motul, Prevent Senior e Toyota por acreditarem no projeto”, concluiu o tricampeão.

“Todo piloto fica com frio na barriga ao ver seu carro de corrida novo andando pela primeira vez”, disse Nelsinho. “Sendo um carro da minha nova equipe e com o meu pai guiando pela primeira vez o Stock Car, foi ainda mais especial. Fico feliz por ter conseguido reunir um grupo muito motivado em torno do projeto da Piquet Sports: dos mecânicos e engenheiros da equipe aos patrocinadores, tenho certeza de que todos estão unidos pelo mesmo objetivo. Sei que teremos um grande ano pela frente correndo com as cores da Motul, Prevent Senior e Autotrac. Se chegarmos ao final da temporada tão felizes como ficou meu pai depois de pilotar por algumas voltas, sei que teremos cumprido nossa missão em 2021.”

O CEO da Motul Brasil e VP Américas, Guillaume Pailleret, comemorou a chegada da marca e explicou como o acordo entre a companhia francesa é inédito e importante para o atual cenário no Brasil.

“É fundamental chegar à Stock Car”, disse Pailleret. “Não é a nossa praia, focamos mais em campeonatos europeus de endurance. A Stock é uma categoria completamente nova para nós, é uma realidade que compreende o momento em que estamos no Brasil, precisando aumentar o reconhecimento da marca dentro dessa população e sabemos que a Stock é um veículo fantástico, uma vitrine de tecnologia extremamente importante aqui no país. É algo que fizemos no Brasil, para o Brasil e que não estamos acostumados a fazer em outros países.”

“A Motul chegou ao Brasil há 25 anos, não é algo que aconteceu ontem. Entramos porque você tem nove milhões de motos nos Estados Unidos e 25 milhões aqui. Entramos no mercado de carros há cinco ou seis anos em um segmento premium, a recepção foi muito importante e não tinha como não entrar na Stock Car para acompanhar nossos consumidores que estão esperando esse tipo de campeonato.”

“Nós nunca fizemos isso antes, de acompanhar um atleta, uma família, um nome assim. Estamos acostumados a patrocinar um time, um fabricante ou um campeonato. Estamos agora com o Nelsinho por três anos na Stock Car e em outros campeonatos. Isso porque Piquet é um grande nome no esporte no Brasil e queremos mostrar nossa determinação e comprometimento com o país. Chegamos aqui há 25 anos e vamos seguir por 150.”

