Os momentos importantes da etapa de abertura da temporada 2025 da Stock Car não terminaram na bandeirada. Após a corrida deste domingo, em Interlagos, o CEO da Vibra, Ernesto Pousada, e o CEO da Vicar, promotora da principal categoria do automobilismo brasileiro, Lincoln Oliveira, se reuniram para assinar uma carta-compromisso de entrada da entidade no Movimento Violência Sexual Zero, que tem o objetivo de combater o problema que é crônico em todo país.

A assinatura do documento não aconteceu neste mês por acaso. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000.



Os números evidenciam a gravidade: a cada hora, oito crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, sendo que 5 têm menos de 14 anos. Além disso, apenas 8,5% dos casos são denunciados e mais de 17 mil pontos vulneráveis à exploração sexual foram identificados nas rodovias federais e mais de quatro bebês nascem por hora, filhos de mães de até 15 anos. Em 2023, foram feitas 197 denúncias por dia de conteúdo de abuso e exploração sexual online de crianças e adolescentes, um aumento de 77% em relação a 2022.



A Vibra, que é patrocinadora da Stock Car, já vem realizando ações de conscientização nos autódromos contra a violência sexual desde o ano passado. No último fim de semana, em Interlagos, foram dispostos e distribuídos materiais com o disque 100, número para denunciar casos de violência sexual; um vídeo sobre essa causa foi exibido diversas vezes no circuito interno de TV de Interlagos, além dos narradores do autódromo e do canal oficial da Stock Car passarem essa importante mensagem ao público. As ações terão continuidade ao longo da temporada.



"O compromisso que assumimos hoje com a Stock Car reflete a importância de unirmos forças para transformar essa realidade invisível e inaceitável. Nosso objetivo é que cada vez mais pessoas e empresas façam parte deste movimento e tenham consciência de que este é um problema de todos. Agora é o momento de acelerar o engajamento e colocar as ações em prática para combater este crime", enfatizou Ernesto Pousada.



“É importante que toda a sociedade compreenda a seriedade desse problema e abrace essa causa, que afeta milhares de jovens brasileiros e suas famílias. E o esporte, não apenas o automobilismo, precisa dar sua contribuição. Estamos muito felizes de podermos formar essa parceria com a Vibra e dar visibilidade a este movimento. Toda a comunidade da Stock Car está unida em torno dessa causa”, comentou Lincoln Oliveira.



O Movimento Violência Sexual Zero é uma iniciativa de mais de 150 empresas e mais de 550 revendedores dos postos Petrobras, em prol da prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, disseminando informações essenciais à população. A iniciativa é liderada pelo Grupo Mulheres do Brasil, pela Childhood Brasil, pelo Instituto Liberta e pela Vibra.

