Depois de largar na pole position, Felipe Fraga, que corre com o Mitsubishi #88 da Eurofarma RC, venceu a corrida de Interlagos de ponta a ponta neste domingo (4), na etapa que marca a abertura da temporada 2025 da tradicional categoria do automobilismo brasileiro e também o início da 'era SUV'. Gaetano di Mauro, também da Eurofarma, e Guilherme Salas, da Cavaleiro, completaram o pódio da sessão no Autódromo José Carlos Pace.

Como foi?

A largada em movimento começou com Felipe Fraga garantindo a liderança, com Cacá Bueno conquistando a segunda colocação e Allam Khodair ficando em terceiro. Ricardo Zonta, que largou em segundo, teve um problema no turbo e perdeu posições. Outro que teve problemas no início foi Cesar Ramos, que foi punido com drive through por queima de largada.

Com 48 minutos restantes, o carro de Julio Campos precisou voltar para os boxes para consertar o capo, que abriu durante a ação na pista. Poucos minutos depois, Khodair fez um x e ultrapassou Cacá, tomando a segunda colocação.

Thiago Camilo foi outro que teve problemas com o carro, precisando frear e deixar o pelotão passar para tentar ir aos boxes. No entanto, o carro parou de vez na reta final e não conseguiu ir para garagem, voltando para a pista em seguida.

Gaetano di Mauro e Felipe Baptista fizeram ultrapassagens agressivas e ultrapassaram Bueno, que começou a despencar posições em sequência, chegando até a 20ª colocação.

Faltando 35 minutos para o fim da corrida, foi instaurado o regime de safety car, por conta de pedaços de carro na pista. Problemas do carro de Felipe Massa, que perdeu potência, fizeram ele voltar aos boxes por um bom tempo da prova. Camilo, que tinha ido aos boxes, 'ficou preso' no pitlane e perdeu tempo.

Faltando menos de meia-hora para o fim da prova, Di Mauro fez um mergulho para tentar ultrapassar Khodair, junto de Foresti e Piquet. Fraga, no entanto, manteve a liderança com tranquilidade. No final, Di Mauro tomou a segunda colocação e o piloto do carro #18 segurou-se na terceira posição.

Enquanto isso, a asa traseira de Nelsinho teve danos e ficou 'pendurada' e, por isso, teve que voltar aos boxes para tentar repará-la, mas não teve jeito, precisando abandonar a prova. Minutos antes, Orige perdeu a placa que fica na porta traseira do carro. Outro que teve problemas foi Bruno Baptista, que teve danos na parte de trás do carro.

Faltando 21 minutos para o fim, Bueno ficou com a porta aberta, precisando voltar para os boxes para tentar consertar o carro. Enzo Elias, depois de disputar posição com Lucas Kohl, tomou punição de cinco segundos por infração. Depois de um tempo nos boxes por pneu furado, Serra voltou à pista.

Com 15 minutos sobrando no cronômetro, Fraga se manteve na liderança, com Di Mauro e Khodair no top 3. Minutos depois, Gui Salas disputou e ganhou a quarta posição de Baptista na entrada do S do Senna.

Logo após a disputa Salas x Baptista, foi a vez de Foresti e JP de Oliveira pressionarem o piloto da Car Racing para a quinta colocação. Faltando seis minutos para o fim, Enzo Elias tomou um toque e quase saiu pista, danificando a carenagem e precisando voltar aos boxes. Zezinho Muggiati foi punido em 10 segundos pelo toque.

Faltando dois minutos para o fim da prova, Khodair perdeu a traseira do carro e deu uma derrapada leve, perdendo a terceira colocação para Salas. Com isso, Fraga garantiu a vitória na primeira etapa, com Gaetano di Mauro em segundo e Gui Salas completando o pódio. Khodair teve problemas do carro e abandonou a prova no final.

Depois da corrida, JP de Oliveira, da Full Time, foi penalizado em 20 segundos por uma colisão com o carro de Arthur Gama, companheiro de equipe, que fez Daniel Serra rodar. Com isso, ele caiu para 13ª colocação.

Grid final da etapa de Interlagos da Stock Car

Pos Nº Piloto Equipe Voltas Tempo Total 1 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 31 53min2seg298 2 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 31 53min2seg519 3 85 GUILHERME SALAS CAVALEIRO SPORTS 31 53min11seg533 4 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 31 53min21seg453 5 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 31 53min21seg658 6 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 31 53min22seg042 7 90 RICARDO MAURICIO CAVALEIRO SPORTS 31 53min25seg006 8 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO 31 53min25seg266 9 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 31 53min26seg135 10 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 31 53min32seg287 11 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 31 53min32seg754 12 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING 31 53min32seg963 13 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 31 53min36seg176 14 25 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 31 53min36seg492 15 6 HELIO CASTRONEVES RTR SPORT TEAM 31 53min41seg353 16 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS 31 53min42seg013 17 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 31 53min49seg011 18 82 TEZINHO MUGIATTI CAR RACING STERLING 31 53min49seg511 19 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 31 53min49seg851 20 21 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 30 53min0seg348 21 23 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 30 53min0seg376 22 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 30 53min0seg432 23 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 28 52min40seg812 24 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 24 42min54seg812

Pilotos não classificados

Nº Piloto Equipe 301 Rafael Reis CAR Racing Sterling 83 Gabriel Casagrande Mattheis Vogel 19 Felipe Massa TMG Racing 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports 4 Julio Campos Crown Racing

