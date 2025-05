Felipe Fraga, da Eurofarma, conquistou a pole position da corrida de domingo da etapa de Interlagos da Stock Car, que marca a abertura de temporada 2025 da tradicional categoria do automobilismo brasileiro e o início da 'era SUV'. O piloto do Mitsubishi Eclipse Cross #88 teve tempo de 1min36s922. Ricardo Zonta, da RCM, e Cacá Bueno, da Chiarelli, completam o top 3.

Grupo 1 - Q1

Com 16 carros, os oito minutos iniciais do grupo 1 do treino classificatório começaram com Arthur Gama como o primeiro a sair dos boxes, mas com os pilotos aquecendo os pneus para as tentativas de volta.

Nas primeiras tentativas, Cacá Bueno foi o melhor do primeiro grupo, mas logo em sequência Helinho Castroneves e Arthur Gama tomaram a liderança em sequência.

Depois de uma troca de voltas mais rápidas, foi a vez de Felipe Fraga tomar a liderança e fazer tempo de 1min37s732. Mas, no final da prova, Nelson Piquet Jr. foi o mais veloz da sessão, com 1min37s179. Felipe Fraga, com 1min37s238, e Bueno, com 1min37s618, completaram o top 3 do primeiro grupo do classificatório.

Grupo 2 - Q1

Antes da bandeira verde, Guilherme Salas ficou parado no pitlane, com os pilotos sendo obrigados a dar volta no carro #85. O primeiro a marcar tempos foi Allam Khodair, que se manteve no topo, mesmo com bons tempos de Rubens Barrichello e Arthur Leist.

Faltando um minuto para o fim da prova, Ricardo Zonta conseguiu superar Khodair, com 1min37s360. O piloto do carro #10 ficou em segundo e o do #18 em terceiro. No final da prova, Gaetano di Mauro, que foi o mais rápido com 1min37s134.

Gianluca Petecof não conseguiu completar volta, ficando em último lugar.

Q2

Depois de 11 eliminados no Q1, a segunda parte da sessão classificatória de Interlagos começou com o carro de Gabriel Casagrande quebrando o motor, forçando campeão de 2024 a abandonar a prova.

Faltando três minutos para o fim, Di Mauro liderava o Q2, com 1min37s244, seguido por Khodair, com 1 min37s749. Mas, em seguida, Ricardo Zonta foi o primeiro do final de semana a baixar o tempo para menos de 1min37s, com 1min36s950, o mais rápido da etapa até o momento.

Com tal volta rápida, o piloto da Shell RCM foi o melhor do Q2, com Cacá Bueno (1min37s128) e Di Mauro (1min37s134) no top 3. Fraga, Baptista, Camilo e Foresti completam os oito que passam para o Q3.

Q3

Na terceira e última parte da prova definidora do grid da corrida, o carro #18 de Khodair teve problemas e não conseguiu sair para pista. Nas primeiras tentativas, Felipe Baptista deu uma leve escapada da pista.

Faltando três minutos para o fim da prova, Felipe Fraga tomou o tempo rápido da sessão, com 1min37s427. Em seguida, o carro de Khodair conseguiu ir para pista para uma tentativa. Com menos de um minuto para o fim, Di Mauro voltou para os boxes com problemas no carro e Fraga deu uma escapada da pista.

Depois da bandeira quadriculada, Fraga, com 1min36s922, manteve a pole position para a corrida de domingo, com Zonta (1min37s068) e Cacá Bueno (1min37s448) completando o top 3.

Grid de largada da etapa de Interlagos da Stock Car

1º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min36s922

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s068

3º - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min37s528

4º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min37s598

5º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s661

6º - Felipe Baptista (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s669

7º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 1min37s669

8º - Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min55s672

Eliminados no Q2

9º - Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min37s545

10º - João Paulo de Oliveira (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min37s555

11º - Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s594

12º - Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras II/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s729

13º - Denis Navarro (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min37s754

14º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min37s779

15º - Arthur Leist (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min37s995

16º - Zezinho Muggiati (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min38s216

17º - Vicente Orige (Scuderia Bandeiras II/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min38s286

18º - Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min38s358

19º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min39s267

20º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), sem tempo

Eliminados no Q3

21º - Guilherme Salas (Cavaleiro Valda/Chevrolet Tracker), 1min38s033

22º - Átila Abreu (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min38s392

23º - Julio Campos (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min38s550

24º - Ricardo Maurício (Cavaleiro Valda/Chevrolet Tracker), 1min38s570

25º - Helio Castroneves (RTR Sport Team/Chevrolet Tracker), 1min38s595

26º - Rafael Reis (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min38s643

27º - Enzo Elias (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min38s679

28º - Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min38s806

29º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min40s795

30º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min43s775

31º - Gianluca Petecof (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), 2min43s046

