Galvão Bueno, icônico narrador esportivo e que fez história na Fórmula 1, com a locução de momentos como os títulos de Ayrton Senna, esteve presente em Interlagos para acompanhar a etapa de abertura da Stock Car 2025. Hoje, na Bandeirantes, ele deu dicas para o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ter sucesso na maior categoria de monopostos do mundo.

Em entrevista ao Motorsport.com, ao ser questionado sobre as expectativas em relação a Bortoleto e ao futuro do piloto, Galvão afirmou que "para isso tudo é uma palavra só: calma. Calma. Ninguém ganha GP3 [F3], GP2 [F2] à toa".

No entanto, o narrador entende as dificuldades de Bortoleto com o carro da Sauber: "Sentar no pior carro do grid não é legal. Então ele tem esse primeiro ano e tem o tipo certo, o adversário dele é o companheiro [Nico Hulkenberg]. Experiente, rápido, bom. Ele [Bortoleto] paga o preço do noviciado. Uma escapadinha aqui, uma erradinha ali, mas tem que ter constância".

"Tem que ser constante para depois poder subir de equipe, melhorar, e aí brigar lá na frente", afirma Galvão. "O piloto, ele vende a emoção quando ele senta no carro, quando ele começa a ter a obrigação de ganhar e começa a perder o direito de errar. E a vida é assim. A não ser aqueles raros que saem da categoria de baixo direto para uma grande equipe".

O narrador também afirma que está torcendo pela evolução de Bortoleto. "Então, é preciso ver que carro ele tem. E esperar e torcer para que ele tenha um desenvolvimento, vá crescendo e possa subir de qualidade".

De volta à antiga casa

Galvão Bueno Foto de: Acervo pessoal

Galvão Bueno, que agora apresenta um programa esportivo na noite de segunda-feira, também comentou sobre uma possível volta às coberturas de automobilismo: "Eu não fui para a Band para tirar o lugar de ninguém".

"Eu levei o meu programa. É o Bem Amigos, 20 anos de Bem Amigos. Virou Galvão e Amigos. O nome não deu para levar. Mas o espírito foi. Então, eu fui para fazer isso. Ajudar em tudo".

"Tenho liberdade para participar das transmissões quando quiser. Mas a equipe está lá há anos fazendo o trabalho muito bem feito. O Serginho [Maurício, narrador de F1 ], quem indicou o Serginho narrar Fórmula 1, lá, na Globo, fui eu", afirmou Galvão sobre a possibilidade de voltar às cabines da F1.

"Então, eu vou passar em uma corrida, outra vou estar lá e dar uns palpites. Vou juntar e fazer com o Reginaldo [Leme, comentarista e dupla de Galvão por anos na TV]. O Reginaldo já fez o programa [Galvão e Amigos]. Foi no último programa. Então, é muito gostoso estar lá e estar junto com o automobilismo. Faz parte do sangue da gente".

Stock Car e "pai nervoso" de Cacá Bueno

Foto de: Rodrigo Guimarães

Pai de Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car, Galvão foi perguntado sobre as expectativas pela temporada 2025 do filho e revelou que "pouco posso vir [à Stock Car], mas me sinto muito feliz".

"Muito bom que, no começo de ano, ele me disse que está bem. Agora, o carro está bom, brigou pela pole. E é o lugar dele, onde ele merece estar, pela história dele".

Ele também está impressionado com o crescimento da categoria: "A Stock está gigantesca. Cada dia mais nomes, cada dia mais pilotos. Agora o Helinho [Castroneves] chegando. Juntaram tantos outros que vêm retornando ao Brasil, depois de carreiras internacionais vitoriosas".

No entanto, revelou o papel paterno com Cacá, já veterano piloto da tradicional categoria do automobilismo nacional. "Eu fico muito feliz de estar aqui. Vou estar como pai nervoso na corrida".

