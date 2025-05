Stock Car adota nova pontuação para corrida em Interlagos; entenda

A Stock Car anunciou modificações no sistema de pontuação da etapa de abertura da temporada 2025, em Interlagos (SP). A duração da prova seguirá os tradicionais 50 minutos + 1 volta.

O vencedor da corrida, que terá a largada às 12h10, conquistará 15 pontos, com cada piloto abaixo pontuando, até o 15º colocado.

Alterações na prova

Outra modificação para a etapa de Interlagos foi em relação aos pit stops, que deixam de ser obrigatórios, assim como os procedimentos obrigatórios.

O sistema de push-to-pass (de ultrapassagem) também foi alterado. Confira a nova redação do artigo 12 do regulamento.

"Utilização da Potência Extra se dará somente em regime de prova. Com o propósito de melhorar as oportunidades de ultrapassagens durante as provas, a potência extra, somente poderá estar operante, após o piloto completar a primeira volta, após a largada e relargadas de cada prova".

"A Potência Extra seguirá a seguinte configuração, para as etapas em questão:

13 acionamentos para Potência Extra (push-to-pass)

05 segundos de Retardo (“delay”)

15 segundos de Duração da Potência Extra

0 segundos de Bloqueio para o próximo acionamento

Para os pilotos Rookie [novatos] será disponibilizado 2 Push a mais.

O Fan Push será de 2 push para cada vencedor do Fan Push".

