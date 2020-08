Em primeiro lugar: é tradicionalmente a corrida mais charmosa do calendário pelo prêmio, que neste ano foi revertido em benefícios para as vítimas da pandemia no lugar do tradicional cheque de R$ 1 milhão. O fato de ser o evento esportivo de maior premiação em dinheiro no esporte brasileiro é um grande apelo de entretenimento e não por acaso, a corrida é exibida em TV aberta e alvo de expressiva cobertura da mídia.

No lado desportivo, é também tradicionalmente uma “avant première” do campeonato. Como as equipes trazem o melhor de seus esforços para o Milhão, é sempre uma prova extremamente importante para medir forças. Normalmente os credenciados para disputar o título no fim do ano são protagonistas da corrida milionária no meio da temporada.

Aqui não foi diferente, mesmo sem o prêmio em dinheiro e sim por uma causa, foi um evento especial. E, fora da pista, nos preparamos à altura do desempenho que mostramos dentro dela.

Antes mesmo da semana, mudamos a estratégia de divulgação e engajamento para a enquete do Fan Push e passamos a trabalhar muito com campanhas internas com colaboradores. Assim puderam nos presentear com seus votos, o que numa corrida curta como a do Milhão seria fundamental para ajudar nossos pilotos com seus votos.

E o resultado foi espetacular: conseguimos colocar dois dos nossos pilotos entre os eleitos pelo público, e, melhor ainda, entre os quatro primeiros. O Zonta foi o segundo mais votado e Átila o quarto com mais votos. Foi uma estratégia que realmente deu certo e o pontapé inicial para um domingo muito positivo, que tivemos especialmente com o Ricardo.

Ele fez uma corrida muito inteligente, ficando bem próximo do então líder Cesar Ramos até a entrada para os pits. Então fez voltas muito rápidas, usou o botão de ultrapassagem e o Fan Push e fez sua parada. Saiu do box na liderança e soube controlar até o final da prova, para uma vitória impecável. É até aqui realmente um ano muito positivo, com três pódios em quatro corridas, sendo duas vitórias, uma trajetória que nos autoriza a sonhar com o título de campeão.

Outra grande novidade da etapa, relacionada ao FanPush, e que mostra o tamanho do interesse da companhia em termos sucesso nas pistas e engajar nossos clientes foi uma ação conjunta com Shell Box, nosso mecanismo de pagamento e relacionamento com consumidor.

Pela primeira vez conseguimos aplicar no mercado brasileiro uma iniciativa promocional que já aconteceu em outros dois mercados internacionais. Ao longo da semana solicitamos votos do nosso consumidor no Fan Push e, independentemente de eles votarem ou não, se algum dos nossos quatro pilotos estivesse no pódio da Corrida do Milhão, na segunda-feira seguinte à prova, todos os clientes Shell terão descontos no abastecimento. Isso é uma promoção incrível e no âmbito nacional.

Foi um grande marco estruturar essa iniciativa e coloca-la em prática. Estamos ansiosos para ver o retorno que teremos nesta segunda-feira, para que não só nosso consumidor fã de motorsport torça pela nossa marca, mas que também se beneficie com descontos depois de uma conquista dos nossos pilotos. Ou seja, se nós ganhamos, você consumidor ganha também. E se conquistamos um grande resultado na pista, gostaríamos de compartilhar essa alegria com todos os nossos consumidores. É isso que vai acontecer nesta semana com todos os consumidores de Shell Box.

É uma conquista e fico muito contente com esse tipo iniciativa cruzada em várias áreas de negócios da companhia, colocando em grande evidência a plataforma de motorsport.

O momento é fantástico para a Shell nas pistas. Estamos muito contentes com os resultados na pista, com a vitória na Corrida do Milhão e a liderança no campeonato. Conseguimos votação expressiva no Fan Push em Interlagos depois de ficar sem nenhum piloto premiado na abertura do campeonato em Goiânia e, principalmente, ficamos muito satisfeitos pelos novos negócios criados através das dificuldades que o ano de 2020 nos impôs.

Espero que esta seja apenas mais uma inovadora estratégia para nos aproximar ainda mais dos nossos consumidores e tê-los torcendo por nossos carros nas pistas.

