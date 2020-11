Um dos principais destaques da Stock Car desde a temporada 2019, Bruno Baptista teve complicações no primeiro treino livre para a etapa de Curitiba, já que acabou disparando o extintor de incêndio de seu carro na manhã desta sexta-feira. Veja no vídeo abaixo:

O braço do piloto da RCM Motorsport esbarrou na peça de acionamento do extintor e assim ocorreu o disparo enquanto Baptista acelerava seu Toyota Corolla na capital paranaense. O competidor terminou a sessão prática inaugural em 22º.

"Infelizmente, no primeiro treino, eu acionei o extintor sem querer. Fui mudar a barra traseira, que fica do lado do extintor, e meu braço direito acabou esbarrando no botão. Infelizmente, isso já aconteceu com vários pilotos na Stock Car e [agora] aconteceu comigo na reta, a 200 km/h, então não foi muito agradável. Mas é isso aí... Vamos para o final de semana inteiro de corridas porque a gente está muito bem", disse Baptista.

No sábado, acontece a oitava etapa da temporada 2020, com classificação às 9h e prova única às 11h. No domingo, é a vez da nona etapa, com classificatório às 9h, largada às 11h para a prova 1 e às 11h55 para a prova 2. Todas as sessões de classificação e as três corridas serão transmitidas ao vivo pelo canal SporTV 2. Você confere a cobertura completa dos eventos de Curitiba, que volta ao calendário da Stock Car, aqui no Motorsport.com.

