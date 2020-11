Stock Car: Khodair lidera dobradinha da Blau no segundo treino em Curitiba

Assim como aconteceu em Cascavel e no Velocitta, os pilotos da Blau Motorsport dominaram uma sessão de treinos da Stock Car. Nesta sexta-feira (06) Allam Khodair foi o mais veloz no segundo treino livre para o GP Amadeu Rodrigues, nome dado às etapas do fim de semana em Curitiba, em homenagem ao ex-piloto e dono de equipe.

O “Japonês Voador” cravou 1min21s725, apenas 0s090 de Digo Nunes, que ficou à frente da sessão na maior parte do tempo.

Thiago Camilo ficou a cinco milésimos de Nunes, seguido de Matías Rossi. O atual líder do campeonato, Cesar Ramos, foi o 15º.

Apesar da liderança, a marca de Khodair não foi melhor que a de Cacá Bueno, que pela manhã fez 1min21s570. Durante à tarde, o pentacampeão da Stock Car foi apenas o 14º, mas saiu com o melhor tempo da sexta-feira na capital paranaense.

Neste sábado, às 9h, acontece o treino de classificação para a corrida de logo mais, que tem largada prevista para às 11h.

Resultados

Posição No. Piloto Equipe Carro Tempo 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:21.725 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.090 3 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.093 4 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.127 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.138 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.180 7 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.183 8 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.222 9 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.239 10 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.254 11 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 0.292 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.305 13 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.318 14 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.376 15 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.405 16 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.507 17 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 0.545 18 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.556 19 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.649 20 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.681 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.752 22 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.884 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 0.892 24 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1.059 25 2 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 3.143

