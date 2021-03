Os canais ESPN e FOX Sports terão a exclusividade para a transmissão da temporada inaugural do TCR South America no Brasil. A competição é disputada entre carros de passeio de montadoras de todo o mundo e contará com oito etapas ao longo de 2021 e exibição das provas ao vivo e cobertura na programação jornalística das emissoras esportivas do grupo Disney.

“Estamos muito contentes com o pacote de mídia firmado com os canais ESPN e FOX Sports", disse Mauricio Slaviero, promotor do TCR South America no Brasil.

"Certamente dará chancela internacional para nosso evento, além de formidável exposição para pilotos e patrocinadores envolvidos no TCR South America."

O conceito do TCR foi desenvolvido em 2014 com um pacote técnico e desportivo pautado pelo controle de custos e competitividade. São elegíveis carros de tração dianteira com motores de linha turbo com capacidade de até 2.0 litros.

Além da Copa do Mundo de Turismo da FIA (WTCR) e do FIA Motorsport Games realizado pela primeira vez em 2019 e previsto para acontecer novamente nesta temporada, os eventos de sprint do TCR são disputados em 15 campeonatos nacionais e outros sete regionais (Ásia, Europa, Leste Europeu, Ibérico, Escandinávia, Ásia-Pacífico e Países Bálticos). Há também categorias de endurance em disputa.

O TCR South America terá tanto eventos de sprint quanto de endurance.

Dentre as montadoras homologadas para os campeonatos estão marcas como Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Lynk & Co, MG, Opel, Peugeot, Renault, Subaru e Volkswagen.

Há mais de 900 carros homologados para os eventos TCR competindo no mundo. O pacote desportivo autoriza as montadoras a desenvolver, homologar e construir os carros de TCR disponível no mercado para equipes clientes que irão preparar as máquinas com suporte técnico dos fabricantes.

