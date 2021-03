Fausto Macieira é anunciado como novo comentarista da ESPN/FOX Sports para MotoGP

O Grupo Disney, detentor dos canais ESPN e FOX Sports anunciou nesta quinta-feira (04) que Fausto Macieira será o comentarista da MotoGP a partir da temporada de 2021. Os trabalhos começarão imediatamente, com a participação dele no Sportscenter, nesta sexta-feira, às 10h, fazendo uma análise do campeonato.

“Estou muito motivado com essa nova fase da minha carreira”, disse Fausto. “A motocicleta é um veículo encantador, que foi inventado antes dos automóveis e merece tratamento prioritário”.

Além de Fausto, a emissora também confirmou que Hamilton Rodrigues e Edgar de Melo Filho estarão ao lado do novo comentarista nas transmissões. A temporada começa no dia 28 de março, com o GP do Catar.

“As corridas noturnas do Catar são sempre especiais, e este ano, por motivos extrapista, teremos duas em sequência. As luzes dos holofotes realçam a beleza do espetáculo, sempre imprevisível e emocionante. Serão 50 pontos para as vitórias em jogo e os pilotos das três classes em disputa vão dar o máximo para conquistá-los. Tudo pode e vai acontecer”, analisou.

