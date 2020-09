Beto Monteiro mostra interesse em correr no TCR South America pela Hyundai

Beto Monteiro é um dos pilotos brasileiros mais ecléticos da atualidade, com experiência em inúmeras categorias do automobilismo nacional e internacional. Atualmente, além da Copa Truck, em que é o atual campeão, ele também se dedica como consultor da Copa Shell HB20.

No último fim de semana o piloto pernambucano esteve presente em Londrina para mais uma etapa da categoria que é desenvolvida pela Hyundai e falou sobre uma das grandes novidades do automobilismo sul-americano em 2021: o TCR South America, previsto para começar em abril.

“Para mim, a TCR é uma das categorias mais geniais do automobilismo mundial pelo apelo comercial, além do lado competitivo”, disse Beto. “Vejo com muita alegria a notícia da chegada do TCR South America e fico com muito interesse em participar do campeonato.

“É muito legal essa integração entre os países do continente em um campeonato só. Isso fortalece o automobilismo de cada país. Esse intercâmbio é necessário e a TCR pode ser o marco dessa união.”

Para Beto, a paixão dos fãs argentinos também pode beneficiar o Brasil, fomentando uma rivalidade já vista no futebol.

“Temos um vizinho muito apaixonado por automobilismo, os argentinos são exemplo de paixão por esse esporte. Isso fortalece o nosso automobilismo também. O lado competitivo técnico, também com a rivalidade, fará com que o público dos dois países fomente o nosso esporte.”

As inscrições das equipes para o primeiro campeonato do TCR South America superaram as expectativas dos organizadores, com 35 pré-licenças solicitadas. A Hyundai também confirmou que os pilotos Victor Cornejo e Javier Scuncio Moro estarão em uma das equipes e prevê mais quatro vagas para o campeonato. Se depender de Beto, uma delas será dele.

“A preferência é pelo modelo Hyundai, até pela proximidade que tenho com eles, mas carro de corrida é carro de corrida, a primeira oportunidade que aparecer, da marca que for, eu estou dentro. A Hyundai, até pelo histórico que tem nos campeonatos do TCR pelo mundo, seria a minha preferência hoje.”

“Espero que isso faça com que os fãs torçam pelas marcas assim como acontece no futebol. Da mesma forma que tem torcida de Palmeiras, Corinthians, que tenhamos torcedores da Hyundai, Chevrolet, Ford, Audi, cada um apoiando sua marca.”