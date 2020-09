MotoGP: Quartararo está "se acostumando" à problemática Yamaha

Após um início dominante da temporada 2020 da MotoGP, vencendo as duas provas de Jerez, o francês Fabio Quartararo vem sofrendo com sua Yamaha e acumula resultados inconsistentes, culminando com uma dupla queda no GP de San Marino no último domingo. E segundo o piloto da Petronas, ele ainda está se acostumando à "problemática" M1 da montadora.

Depois de marcar apenas 20 pontos entre a rodada tripla de Brno e do Red Bull Ring, o piloto afirmou que as provas de Misano seriam um encaixe melhor para a Yamaha, mas disse também que estava ciente que os problemas da moto não desapareceriam do nada.

No GP de San Marino, ele chegou a apresentar bom ritmo, mas sofreu com duas quedas, abandonando a prova. Na sequência, ele passou o dia de testes em Misano com um novo chassi, exaustor e ajustes de eletrônica.

Mas, segundo o piloto, isso não mudou nada em relação aos problemas que vem enfrentando com a moto, causados, principalmente, pelo motor e "em parte, pelo chassi" - apesar de admitir que está começando a se adaptar a essas questões.

"Infelizmente não", disse o piloto quando perguntado pelo Motorsport.com se as novas peças resolviam os problemas vistos nas provas de agosto.

"Haviam dois problemas totalmente diferentes: com o motor e, em parte, o chassi. Os ajustes de eletrônica que testamos buscava compensar um pouco esse problema, mas nada melhorou do modo que queríamos".

"Estamos dando o nosso melhor e, honestamente, estou começando a me acostumar com eles. Claro, não estou andando como em Jerez, mas estou me acostumando, e essa pista também tem suas dificuldades".

"Agora, estou feliz porque testamos algumas coisas que ajudaram um pouco, mas não fizeram grandes mudanças sobre esses problemas".

Elaborando sobre como ele está se acostumando aos problemas da Yamaha, Quartararo explicou que mudou sua pilotagem em comparação à Jerez.

"Eu acho que estou sofrendo mais que os outros pilotos da Yamaha porque Maverick [Viñales], Franco [Morbidelli] e Valentino [Rossi] têm mais experiência que eu na MotoGP. Certamente eles também tiveram problemas similares".

"No ano passado, tudo foi perfeito. Fizemos sete pódios, a moto era ótima, não tivemos problemas. E agora eu preciso me adaptar. Então eu estava sofrendo muito, mas pilotando de modo diferente".

"Eu não consigo explicar o que estou fazendo com a moto, mas minha pilotagem hoje é diferente da de Jerez. E não é fácil adaptar. Mas no fim de semana passada tive um ritmo incrível nos treinos e, infelizmente, acabei caindo na corrida".

"Mas nosso ritmo era realmente bom e hoje [terça] ele estava bom novamente"

