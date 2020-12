A temporada de 2021 marcará a estreia do TCR, principal competição de carros de turismo do planeta, na América do Sul. O TCR tem 36 campeonatos homologados em todo o mundo, todos com o mesmo regulamento técnico e desportivo, e desponta como nova alternativa de carreira para os jovens pilotos sul-americanos. Mais de 900 carros competem no TCR ao redor do planeta.

O campeonato terá etapas em quatro países: além do Brasil, o TCR South America passará por Argentina, Uruguai e Chile. Como os carros são oriundos das linhas de produção de veículos de rua, e mais de dez marcas são homologadas pelo WSC Group, um competidor que correr o Sul-Americano pode se inscrever para participar de alguma prova num dos campeonatos do exterior.

Nesse contexto, o TCR, com seu baixo custo operacional e apoio maciço das montadoras envolvidas, aparece como uma forte opção para os pilotos que deixam o kart rumo ao automobilismo de competição. Ao mesmo tempo em que é possível ter uma base montada no Brasil, é possível competir em outros três países do continente.

Alem disso, os competidores que quiserem conciliar o TCR com outras importantes categorias da América do Sul, como Stock Car e TC 2000 (Argentina), poderão fazê-lo, uma vez que a intenção dos organizadores é montar um calendário no qual as etapas sem que haja conflito de datas.

Outro aspecto importante no TCR é que os fabricantes envolvidos não têm interesse apenas no mercado brasileiro, mas sim nos demais países em que a categoria terá provas. Portanto, os jovens pilotos que ingressarem na categoria poderão ter oportunidades de desenvolver suas carreiras vinculadas a essas montadoras.

Neste mês de dezembro, o TCR definirá o calendário completo da temporada 2021, bem como divulgará a lista de pilotos inscritos.

Nonô Figueiredo, chefe da equipe Nonô Onze Motorsports (Audi), disse: “A categoria deverá atingir os jovens pilotos que saem do kart e desejam fazer carreira na Europa. É muito mais fácil eles andarem num carro aqui no Brasil que é o mesmo que disputa o Mundial e o Europeu. Então, para quem pensa ir para a Europa, fazer uma temporada de TCR South America seria fantástico porque já se adaptaria bastante ao carro que eles guiariam depois lá.”

Serafin Jr., chefe da equipe W2 Racing (Honda), afirmou: “Tenho bastante experiência na transição de jovens pilotos do kart para os carros de turismo, e vi no TCR South America esse potencial. Tenho certeza de que em breve, será uma vitrine para novos talentos, que poderão se desenvolver numa categoria muito competitiva e com campeonatos por todo o mundo.”