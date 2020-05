ETCR terá formato “inusitado” e “diferente”, diz brasileiro que comanda categoria

Após período como CEO da Vicar, empresa que organiza a Stock Car, Maurício Slaviero se mudou para a Europa e hoje comanda o novo campeonato de carros de turismo elétricos, que promete mudar a jeito de se acompanhar automobilismo, o ETCR.

O primeiro campeonato começaria junto com o festival de Goodwood, mas por causa da crise do coronavírus teve que ser adiado.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Live no Instagram, Slaviero deu mais detalhes de como será o formato de competição do ETCR, que deve começar entre março e abril de 2021 e contará com seis etapas, sendo quatro na Europa e duas na Ásia.

“O ETCR terá um formato muito mais parecido com o do rallycross, do que o automobilismo ‘normal’ que conhecemos, apesar de estar em autódromo”, disse Slaviero. “Existirão diversas batalhas com três ou quatro carros, em que os melhores sempre pontuarão e vão passar de fases.”

“Um gate fará a largada, como acontece em corridas de cavalo, com os carros alinhados, não em grid. Eles vão largar, dar três ou quatro voltas e haverá pontuações, de acordo com a classificação deles. Depois de cerca de 20 corridas, eles vão chegar a uma final. Haverá um vencedor do final de semana.”

A grande aposta do brasileiro é a aceitação da televisão ou de algum serviço de streaming, devido à dinâmica do fim de semana.

“É um formato bem diferente do turismo hoje, que geralmente tem duas corridas, grid invertido etc. Para a televisão ou streaming acreditamos será benéfico, porque haverá muita ação durante muito tempo. Você terá várias corridas de 10 a 15 minutos em um formato inusitado.”

Outra novidade será a injeção de potência que os pilotos terão durante a corrida, como já acontece na Fórmula E com o Fan Boost da Fórmula E ou o botão de ultrapassagem da Stock Car. Mas com uma pequena diferença.

“Quem definirá o momento de uso do botão será o chefe da equipe. Todos eles ficarão sentados, juntos em um estúdio no autódromo. Tudo isso para que a transmissão e a dinâmica sejam diferentes”, completou.

