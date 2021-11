Raphael Reis enfim conquistou sua primeira vitória no TCR South America. O primeiro pole-position da história da categoria batia na trave desde Interlagos e, depois de cinco etapas conquistou sua primeira vitória internacional.

O Brasileiro do Honda #77 da equipe W2 PROGP recebeu o experiente piloto argentino Nestor Girolami e a dupla dominou boa parte das atividades de pista no Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Em questão de duas voltas, “Bebu” saltou da terceira posição no grid para a liderança. Girolami foi o responsável pelo primeiro stint muito sólido da dupla e Reis garantiu a vitória com uma segunda metade segura.

Composto apenas por carros da Honda, o pódio foi completado por Matias Milla e Juan Ángel Rosso na segunda posição e Manuel Sapag e Esteban Guerrieri na terceira.

Com os resultados, Oriola segue na liderança da competição, seguido por Rodrigo Baptista, Reis é o terceiro e se aproximou definitivamente da disputa pelo título.

Próxima etapa do TCR South America acontece novamente na Argentina em Córdoba, nos dias 4 e 5 de dezembro.

A corrida:

Matias Milla sustentou a primeira posição na largada, Manuel Sapag segurou o segundo lugar no Honda #33. Girolami largou pelo #77 e tentou o ataque pela segunda posição no primeiro giro. Girolami assumiu a segunda posição na abertura da segunda volta.

O Alfa Romeo de Cravero/Bessone apresentou problemas e o Audi de Baptista/Figueiredo rodou no segundo giro. Girolami assumiu a liderança na segunda volta e já abria boa vantagem para Milla. Ryba e Oriola caíram para a oitava posição nos primeiros giros da prova.

A disputa entre os dois carros da Squadra Martino pela segunda posição trouxe o Audi #13 de Rodrigo Baptista e Tom Coronel para a disputa. Girolami abria vantagem confortável na liderança.

10 voltas completadas e Girolami tinha vantagem de 3s para Milla. A disputa pela segunda e terceira posição era mais intensa com três carros brigando pelas duas posições. Sapag escapou a pista e perdeu duas posições. Baptista e Pezzini. O Lynk & Co aproveitou e assumiu a terceira posição.

15ª volta e aberta a janela de parada dos boxes. Primeiro carro a entrar foi Adalberto Baptista que cedeu o lugar a Nonô Figueiredo. Dos ponteiros. Sapag e Guerrieri também trocaram a pilotagem do #33 na volta 17. Baptista e Coronel entraram na mesma volta que Oriola e Ryba. Dos ponteiros, apenas Girolami ainda não havia parado. Ele aproveitava para aumentar sua vantagem na liderança, entrando nos pits na metade das 40 voltas programadas.

Com metade da prova disputada a dupla da liderança fez sua parada. Reis assumia o Honda #77. Após a parada eles voltaram na primeira posição após bom stint de Girolami. O top5 após metade da prova era: Reis/Girolami; Milla/Rosso; Sapag/Guerrieri; Baptista/Coronel e Bessone/Pezzini. Oriola assumiu a quinta posição na 26ª volta e se colocou em época de caça pelas primeiras posições. 20 minutos para o fim da bateria e Reis seguia na liderança abrindo mais vantagem a cada volta.

Reis seguia com boa vantagem na liderança e se encaminhava para a sua primeira vitória. Rosso era segundo e e Guerrieri o terceiro. A vitória ficou com a equipe W2 PROGP com o carro #77, Rosso/Milla foram segundo e Sapag/Guerrieri terceiro.

O que eles disseram:

“Corrida muito boa para a gente. Viemos mostrando velocidade no campeonato e não conseguia transformar em resultado. Bebu largou bem demais e passou dois concorrentes depois de uma bandeira vermelha nos atrapalhar no quali. Hoje funcionou tudo perfeito e ganhamos merecidamente”

Raphael Reis



“Agradeço ao Raphael Reis pelo convite e a equipe W2 também. Voltar a Argentina e vencer foi incrível. Espero que o Rapha tenha um bom fim de ano e que os pontos ajudem na disputa do campeonato. Vou torcer muito pelo título dele”

Néstor Girolami



“Foi um incrível fim de semana com a Esquadra Martino, não esperava esse bom ritmo por ter andado pouco nos treinos. Muito feliz com o resultado.”

Matias Milla



“Ele fez uma grande primeira metade e quase alancamos Reis depois do pit. No fim preferi guardar o pneu em vez de destruir e levamos em segundo até o fim da prova.”

Juan Ángel Rosso



“Feliz demais pelo nosso resultado aqui em Buenos Aires. Quero parabenizar aos vencedores e ao Manuel Sapag pela brilhante corrida. Fizemos uma boa parada nos boxes que nos permitiu sonhar com a vitória, mas no fim das contas terminamos na terceira posição.”

Esteban Guerrieri



“Muito contente com o resultado e pela parceria com o Guerrieri. O pódio em casa foi muito legal. Parabéns aos integrantes do pódio também.”

Manuel Sapag



“Estou muito contente por com vitória na classe Trophy. Junto com o Fabricio Pezzini fizemos um trabalho excelente com muito ritmo, fazendo a gestão dos 60 kilos que carregávamos a mais. Nos boxes perdemos um pouco de tempo mas conseguimos um sexto lugar geral que nos deixa muito contentes."

