Hyundai confirma os dois primeiros pilotos para TCR South America

Uma das grandes novidades que promete agitar o automobilismo do Brasil e do continente é a chegada do TCR South America, previsto para ter sua estreia em abril de 2021. Esta será a primeira empreitada do conceito TCR em terras sul-americanas. O grupo administra mais de 30 campeonatos pelo mundo, com mais de 700 carros de competição.

Nesta semana, a Hyundai confirmou os dois primeiros nomes para a categoria que defenderão a marca. Trata-se dos pilotos Victor Cornejo e Javier Scuncio Moro.

Scuncio, que nasceu na Argentina, mas mora no Chile, recentemente competiu na Fórmula CODASUR e se tornou o piloto mais jovem a entrar na Fórmula 3 Chilena, aos 14 anos.

O piloto chileno, Cornejo, participou de algumas corridas do TC2000 em 2018 e correu na Top Race da Argentina em 2015 e 2016.

As equipes que entrarem no campeonato terão à disposição carros das mais renomadas marcas, como Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Kia, Lada, Link & Co, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volkswagen e Fiat. O prazo para a inscrição de times está perto do fim, até 31 de julho.

O grid para a primeira temporada pode ser formado por até 26 carros e equipes de diversos países já demonstraram interesse, incluindo times de ponta do automobilismo brasileiro.

