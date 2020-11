Com o aval de ter conquistado vitórias e títulos no campeonato do Brasileiro de Marcas entre 2015 a 2017, a equipe Onze Motorsports confirmou seu retorno às pistas no novo TCR South America 2021, que será a maior competição, até hoje, de carros turismo em nosso continente, a partir de abril do ano que vem.

Criada e chefiada por Nonô Figueiredo desde 2015, a equipe conquistou, no Brasileiro de Marcas, o campeonato de pilotos de 2016, um vice-campeonato em 2017 e foi vice-campeã por equipes em seu primeiro ano. A Onze Motorsports irá contar na nova competição também com a força de um dos carros mais competitivos nos atuais campeonatos internacionais de TCR realizados no mundo: o Audi RS3 LMS TCR.

“Acompanho os campeonatos de TCR desde 2015, no seu início na Europa. Ainda mais nos últimos dois anos, quando passou a ter aproximadamente 30 certames internacionais com excelente nível de disputas e equilíbrio praticamente em todos eles. Escolhi o Audi RS3 LMS porque, além de ter sido desenvolvido pela Audi, uma das marcas mais conceituadas do automobilismo mundial, em diversas categorias como Le Mans Series, DTM e Fórmula E, este seu esportivo também conseguiu, na média, os melhores resultados entre os mais de 12 modelos que são homologados para competir no TCR”, comentou Nonô.

O regulamento do TCR define que as especificações técnicas dos carros concorrentes tenham motor máximo 2.0 turbo, baseado no de rua, com 350 cavalos de potência, câmbio sequencial de seis marchas, aro 18, tração dianteira, podendo ser Hatch ou Sedã médios. Estão homologados esses modelos: Alfa Giulietta Quadrifoglio Verde, Audi RS3 LMS, Seat Cupra TCR, Honda Civic Type R FK2 e R-FK7, Hyunday i30 N e Veloster N, KIA cce’d, Lada Vesta Sport, Fiat Tipo, Peugeot 308, Opel Astra, Renault Megane RS, Subaru WRX STI e Golf GTI.

A Onze Motorsports receberá até o final de 2020 o Audi com o qual a equipe sueca Brink Motorsport obteve muito sucesso nos últimos anos no TCR Escandinavo.

“Um dos nossos RS3 LMS é o que foi pilotado por Tobias Brink, que terminou em terceiro lugar do certame dos países Nórdicos, deste ano. Em 2019, foi vice-campeão. Outro ponto que qualifica o modelo da Audi como um dos mais competitivos, e que influenciou muito em minha escolha, são os resultados da marca nos principais campeonatos do mundo de TCR”, reforçou o experiente chefe da equipe Onze Motorsports.

O objetivo do time de Nonô Figueiredo é ser um dos protagonistas da temporada inicial de 2021 desse novo TCR South America.

O campeonato realiza sua temporada de estreia com um calendário de oito etapas com 14 corridas. Seis etapas com duas corridas por fins de semana e, duas etapas com uma corrida de 200 km cada uma, onde os pilotos dividirão o carro com um convidado. A competição sul-americana passará por quatro países, na seguinte ordem de disputas: três no Brasil, uma no Uruguai, três na Argentina e a final no Chile. Todas as corridas terão transmissão ao vivo pela TV e pelas mídias sociais da categoria.

O TCR South America 2021 terá como organizador e representante brasileiro Maurício Slaviero. Como um dos atuais principais dirigentes do nosso automobilismo, o conceituado empresário e também homem de marketing acredita 100% no sucesso dessa nova categoria de turismo em nosso continente, que estava há mais de 20 anos sem disputas entre países desses carros com aparências idênticas aos dos modelos utilizados nas ruas, pelos clientes das principais marcas de automóveis do mundo. E explica, agora, a importância de ter a confirmação da equipe Onze Motorsports, chefiada por Nonô, na nova competição.

“Nonô Figueiredo é um autêntico racer e há muitos anos vive do esporte a motor. Ele sempre esteve envolvido com grandes patrocinadores e tem repertório nas mais variadas categorias de carros de turismo. Seja como piloto, coach ou dono de equipe, Nonô tem histórias vitoriosas em seu currículo. Sua presença na temporada inaugural do TCR South America, como chefe de equipe do team Onze Motorsports, será muito importante para o campeonato. Não tenho dúvida que os Audi RS3 LMS TCR preparados sob sua supervisão terão total condição de mostrar performance em 2021”, adiantou Slaviero.

