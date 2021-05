A equipe chefiada por Sebastián Martino concluiu seu primeiro dia de testes com um dos dois Honda Civic Type R do TCR South America. O teste foi realizado na versão grande do autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, em Córdoba, Argentina.

Bicampeão do SuperTC2000 em 2017 e 2018 e vencedor de recente prova realizada em San Nicolás, Facundo Ardusso foi um dos pilotos que testaram o carro. Além dele também acelerou Juan Angel "Colo" Rosso, competidor oficial da Honda no Super TC2000 e com experiência internacional em carros de fórmula.

"O teste foi muito positivo. Realmente ficamos surpresos pelo excelente comportamento do carro e suas virtudes em uma pista que conhecemos no detalhe. Sem dúvida acumulamos muitos dados importantes para analisar visando a temporada. O primeiro passo foi muito positivo e estamos gratos a Facundo Ardusso e Juan Angel Rosso pela ajuda no teste de hoje", destacou Sebastian Martino, diretor-geral da Squadra Martino.

"Foi uma experiência linda com o Honda Civic do TCR. Dei algumas voltas e fui entendendo o carro, a caixa de direção, o freio e todos os botões do volante, onde se pode configurar muitas coisas. O motor me chamou atenção, assim como os comandos do carro e sua carga aerodinâmica. De uma maneira geral, o carro me agradou muito. Estou contente e agradecido à Squadra Martino pela oportunidade de conhecer o Honda do TCR", afirmou Facundo Ardusso, piloto oficial Honda no Super TC2000.

Foi o primeiro contato dos mecânicos e engenheiros da Squadra Martino com com o carro e a avaliação foi altamente positiva.

