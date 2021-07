TCR SA: Coronel lidera treino extra em Curitiba, veja tabela

Neste fim de semana, o TCR South America realiza a segunda etapa de sua temporada inaugural, correndo em Curitiba. E no treino extra para o fim de semana, tivemos a liderança de um piloto com muita experiência, o holandês Tom Coronel com a Audi.

Após duas corridas emocionantes em Interlagos, abrindo a história da categoria na região, o TCR South America segue no Brasil, mas agora em Curitiba. Neste fim de semana, será realizada uma prova de endurance, de 40 voltas ou uma hora de duração. A etapa terá convidados além dos competidores regulares.

No total, são 22 pilotos presentes no grid, de cinco nacionalidades, alinhando 11 carros no grid de quatro montadoras diferentes: Alfa Romeo, Audi, Honda e Hyundai.

No início deste sábado (24) foi realizado um treino extra para que os convidados pudessem se acostumar com o carro e a pista de Curitiba. Tom Coronel, que divide o carro com Digo Batista foi o melhor colocado, mais de um décimo a frente de Esteban Guerrieri, que corre junto com o compatriota Jose Manuel Sapag.

Posição Piloto Montadora Melhor Volta Diferença 1 Coronel (Hol) Audi 01min22s997 - 2 Guerrieri (Arg) Honda 01min23s131 0s134 3 Hellmeister (Bra) Audi 01min23s351 0s354 4 Monteiro (Bra) Hyundai 01min23s991 0s994 5 Brito (Bra) Honda 01min24s040 1s043 6 Aizza (Bra) Honda 01min24s160 1s163 7 Vance (Bra) Alfa Romeo 01min24s824 1s827 8 Costa (Bra) Honda 01min26s405 3s408

Após a primeira etapa da temporada, realizada no fim de junho em Interlagos, Pepe Oriola lidera com 54 pontos, 20 a mais que Paul Holton. Ayrton Chorne completa o top 3 com 26.

A classificação deste sábado será exibida ao vivo pelo canal TCR TV, que também exibirá a corrida no domingo. Para o Brasil a transmissão fica a cabo da Fox Sports. Neste sábado, a classificação será realizada das 16h às 16h50, enquanto a corrida está marcada a partir das 11h50, todos no horário de Brasília.

