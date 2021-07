Os pilotos da Fórmula E reconhecem que as ultrapassagens serão algo "quase impossível" na versão revisada do traçado do ExCel Centre em Londres, e já pedem para que corridas futuras tragam mais mudanças na pista.

As simulações das equipes revelaram que as duas corridas devem ser próximas de sprints com pé embaixo, o que fez com que a FIA reduzisse 4kWh do total de 52kWh para introduzir um elemento de conservação de energia, o que deve levar os pilotos a optarem por estratégias diferentes.

A expectativa é de que isso possa evitar a grande suspeita de que o retorno a Londres seja uma procissão, mas muitos acham que a FIA não foi longe o suficiente. Combinado com grandes modificações no último setor para reduzir a velocidade, com a introdução de um hairpin e uma chicane, os pilotos acham que as oportunidades de ultrapassagem serão mínimas.

O atual campeão, António Félix da Costa, disse ao Motorsport.com: "Suspeito que, para a corrida, não é o que precisamos. Será muito difícil de ultrapassar e, acima de tudo, não há muito gerenciamento de energia".

"Não estou aqui para dizer o que a FIA tem que fazer ou não, mas a redução poderia ter sido maior para a pista. Com a redução atual, ainda será difícil de ultrapassar. É rápido demais".

O circuito provisório foi exibido pela primeira vez quando Londres estava no calendário da temporada 2019-20, mas a etapa foi cancelada devido à primeira onda da pandemia. Apesar de mudanças extensas nos três setores, os pilotos pedem ainda mais modificações para o ePrix de 2022, uma rodada dupla marcada para 30 e 31 de julho.

O bicampeão Jean-Éric Vergne, que notavelmente criticou o circuito de Puebla, afirmando que a pista estava se "decompondo", elogiou o retorno a Londres, mas acrescentou que essa "não é a melhor pista para os fãs".

"Parece legal. É a primeira vez que temos uma pista meio indoor, meio outdoor. É apertada demais para a Fórmula E, então deve ser muito difícil de ultrapassar. Talvez teremos uma procissão".

"Sou um dos pilotos que sempre pega pesado com os circuitos. Pelos próximos anos, eles mudarão o layout e teremos mais oportunidades de ultrapassagem. Mas pelo que temos no momento, será quase impossível de ultrapassar".

Atual líder do campeonato, Sam Bird acrescentou: "É extremamente apertado. Mesmo que tenhamos que fazer uma conservação extrema de energia, não acho que o circuito tenha muitas oportunidades para ultrapassar".

"Podemos fazer algumas pequenas modificações nos próximos anos para melhorar as oportunidades de passar porque agora vemos o quão difícil é com a pista seca".

