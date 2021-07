O chefe da Haas, Gunther Steiner, espera que a renovação de Mick Schumacher para a temporada 2022 da Fórmula 1 seja oficializada logo, afirmando que faltam apenas alguns "pingos nos Is" para fechar o contrato.

Schumacher, que é o atual campeão da Fórmula 2 e membro da Academia da Ferrari, faz sua estreia na F1 neste ano com a Haas, em meio a circunstâncias complicadas para a equipe americana.

Até aqui, o alemão ainda não pontuou em um carro não-competitivo, com a equipe abandonando o desenvolvimento de 2021 para focar na oportunidade de melhorar com a mudança de regulamento para 2022.

Mick passou apenas uma vez para o Q2, no GP da França. E seu melhor resultado no ano até aqui foi o 13º lugar no Azerbaijão.

Apesar de sofrer com um carro não-competitivo, Schumacher vem impressionando a equipe, e vem batendo consistentemente seu companheiro de equipe, o também novato Nikita Maazepin.

A Haas está feliz com sua dupla e espera manter ambos para 2022. Mazepin já está garantindo, com Steiner confirmando que "tudo está assinado, tudo está bem". As negociações com Schumacher e a Ferrari também estão em andamento, mas como há uma terceira parte envolvida, sua evolução não pode ser tão rápida.

"Há algumas coisas que precisamos acertar. É um contrato de três partes, porque ele é da Ferrari", disse Steiner. "Precisamos colocar alguns pingos nos Is e chegaremos lá. Mas Mick...ele não está tentando dizer que não está garantido, mas é que há acordos que precisam ser discutidos".

"Mas com o contrato sendo de três partes, é sempre mais difícil de resolver".

Schumacher disse que está focado nas próximas corridas em vez de seu futuro a longo prazo, mas acrescentou que quer resolver seu contrato durante a pausa de verão.

"Obviamente meu foco agora é aqui, e nas corridas. Sabe, temos a pausa de verão chegando. E é neste momento que estarei completamente focado nisso".

CLIMA DE GUERRA: Max Wilson teme CONSEQUÊNCIA do acidente de Hamilton e Verstappen para F1; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: