A segunda etapa do TCR South America é uma das duas do calendário que, em vez de duas corridas de meia hora cada, terá uma prova de 40 voltas ou uma hora, que será disputada por duplas, no Autódromo de Curitiba, no próximo domingo, 25 de julho. Para dividir o volante do Audi RS3 LM TCR #13 com Digo Baptista, Nonô Figueiredo, chefe da equipe Cobra Racing Team, convidou o experientíssimo piloto holandês Tom Coronel.

Nesta temporada, ele corre com o novo Audi RS 3 LMS #32 da equipe belga Comtoyou DHL Audi Sport no FIA WTCR, o campeonato mundial da TCR. Terminou no terceiro lugar do pódio em sua última corrida, a primeira das duas que compuseram a terceira etapa, em 10 de julho, no circuito espanhol Motorland Aragón. Ele também disputa a TCR Europe Series, e, em junho, venceu a quinta etapa, na pista holandesa de Zandvoort .

Esses pódios são apenas dois dos muitos em que Tom Coronel, de 49 anos, já esteve em sua longa carreira nas pistas, iniciada em 1990 e recheada de vitórias, pole positions e melhores voltas em muitas categorias. Ele começou com provas de turismo na Holanda, depois andou de fórmula – foi campeão holandês e alemão de Fórmula Ford de 1993 e campeão japonês de Fórmula 3 de 1997, entre outras conquistas.

Mas firmou-se no turismo. Participa de corridas longas, como 24 Horas de Le Mans e de Nürburgring, entre outras, desde 2000. A partir de 2001, Tom competiu no FIA GT, no ETCC FIA, no WTCC FIA, o campeonato mundial de turismo (é campeão independente de 2009 e campeão em sua classe em 2011), e na Le Mans Series. Desde 2018 corre no WTCR FIA, o mundial de TCR. Em 2019 disputou também o TCR European Series e foi o vencedor do TCR Spa 500.

Ele andou pela primeira vez no rally Dakar em 2009, e se tornou participante constante a partir de 2015, sempre de buggy, inicialmente sozinho, e a partir de 2018 atuando como navegador do seu irmão gêmeo Tim na Coronel Brothers, a equipe própria deles, com um buggy chamado The Beast. São vencedores em sua classe em 2018, 2019 e 2020. Nos negócios, os irmãos Tom e Tim possuem um centro de kart, uma parede de escalada coberta, uma academia de atividades físicas e uma empresa de mídia social.

“Eu conheço o Tom há muito tempo e o convidei para fazer dupla com o Digo Baptista porque acho que eles têm perfis bem parecidos. O Tom é muito versátil e experiente. O Digo é muito jovem, igualmente versátil e, para sua idade, também é bastante experiente em várias categorias. Acho que eles formarão uma dupla fantástica, e esperamos acabar no pódio”, diz Nonô Figueiredo, o chefe da Cobra Racing Team.

Digo Baptista tem 24 anos. Nesta temporada estreia no novo TCR South America e na Pure ETCR, nova categoria de turismo disputada com carros elétricos que também começou neste ano. Em junho, foi ao pódio, em terceiro lugar, na primeira etapa da TCR South America, na pista paulistana de Interlagos, e na terceira etapa da Pure ETCR, no circuito Motorland Aragón, na Espanha. Ele é vice-campeão da lendária corrida 24 Horas de Le Mans de 2019, na categoria LMGTE Am, e é campeão da Porsche Cup Brasil 2017, entre outras conquistas em categorias de turismo e gran turismo de vários países.

A quinta etapa da TCR South America será disputada no próximo fim de semana, em 24 e 25 de julho, no Autódromo de Curitiba. No domingo, 25, a partir das 12 horas, a corrida será transmitida ao vivo pelo canal de TV por assinatura Fox Sports.

TCR SOUTH AMERICA 2ª ETAPA

Sábado, 24 de julho

08H30 a 09H00: treino extra pilotos convidados e estreantes

10h50 a 11h20: treino 1

13h30 a 14h00: treino 2

16h00 a 16h15: classificação pilotos titulares

16h30 a 16h45: classificação pilotos convidados

Domingo, 25 de julho

11h50: abertura de boxes

12h10: volta de apresentação

12h13: corrida de uma hora ou 40 voltas

13h20: pódio

