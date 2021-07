F1 - Wolff defende Hamilton: "É o completo oposto de piloto sujo"

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que Lewis Hamilton é o oposto de um piloto sujo, apesar das críticas feitas ao heptacampeão após o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. A colisão do britânico com Max Verstappen em Silverstone no domingo (19) gerou grande polêmica e deixou a Red Bull furiosa.

O conselheiro da equipe austríaca, Helmut Marko, disse que o piloto da rival alemã deveria ser suspenso por de corrida por "negligência em relação a comportamento perigoso".

No entanto, Wolff rejeitou as críticas sobre a direção de Hamilton e reforçou que não viu nenhum problema com o que ele fez: "Todo mundo tem uma opinião e terá um certo preconceito em relação a incidentes como esse, tudo bem."

“Quando você ouve os comentários sobre sua pilotagem e o incidente, Lewis é o contrário de alguém que dirige sujo. Acho que ele é um desportista. Não vimos nenhum grande incidente com ele. E é por isso que mantém seu comportamento. Você viu, o acidente não o estava incomodando particularmente.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, ficou furioso com o ocorrido, embora muito depois do GP da Inglaterra, pois ele estava impactado com o perigo que sentiu que Hamilton trouxe a Verstappen.

“É claro que ele colocou a segurança em risco”, comentou. “Eu acho que um movimento naquela curva [Copse], todo piloto sabe, é um risco enorme. Você não coloca uma roda por dentro, sem grandes consequências.

“Tivemos sorte de que, após uma batida de 51G, não houvesse ninguém gravemente ferido. Estou zangado pela falta de julgamento ou o erro de percepção e desespero neste movimento que, você sabe, felizmente conseguimos escapar. Se isso tivesse sido muito pior, uma penalidade de dez segundos teria parecido muito miserável.”

Horner acrescentou: “Acho que se você olhar por cima, ele [Hamilton] escapou na curva porque vinha em muita velocidade. Isso nunca daria certo."

“Para um campeão mundial com sete títulos, foi um erro amador e desesperado. Você sabe que tivemos muita, muita sorte por alguém não estar gravemente ferido", concluiu.

