Lewis Hamilton comparou as manobras que fez com Max Verstappen e Charles Leclerc na curva Copse durante o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e acredita que o piloto da Ferrari foi "muito respeitoso". O embate entre os rivais pelo título no local resultou em um toque entre os dois, que levou a Red Bull a bater com tudo na barreira de pneus.

O heptacampeão da Mercedes evitou o abandono ao ser capaz de consertar seu carro sob a bandeira vermelha e, em seguida, superou uma penalidade de dez segundos para se colocar de volta na posição de vencer a corrida quando, a duas voltas do final, ultrapassou o monegasco no mesmo lugar.

"Acho que Charles foi muito respeitoso em deixar um espaço", disse Hamilton. "Fiquei relativamente perto, então ele sabia que eu estava lá, mas permaneceu comprometido e apenas fez uma linha mais ampla. Essa foi realmente uma ótima forma de correr. Acho que nesse ponto eu recuei, para ter certeza que não tocaríamos. Foi um bom equilíbrio."

Para Leclerc, não há culpados na colisão entre os postulantes ao título: "É muito difícil avaliar pelo carro, é difícil de ver. Tudo foi muito rápido. Obviamente, pude ver que havia muitas coisas acontecendo na minha frente. E sim, eu acho que é um incidente de corrida."

"Não tem como colocar a culpa em um ou outro. Tinha espaço por dentro, talvez Lewis não estivesse completamente na tangência, mas também é verdade que Verstappen era bastante agressivo por fora. Então, essas coisas acontecem. O que é o mais importante hoje é que Max está ileso e bem."

O holandês declarou em suas redes sociais que a tentativa de ultrapassagem de Hamilton foi "perigosa", mas o britânico enxergou de forma diferente quando comparou com o lance entre ele e o monegasco.

"Acho que é assim que as corridas devem ser", disse o heptacampeão. "Em um mundo perfeito, é o que teria acontecido na primeira tentativa (com Verstappen), mas é um momento diferente, lugar diferente e piloto diferente."

